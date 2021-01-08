美國國務卿蓬佩奧宣布駐聯合國大使來台，強調台灣展現出「一個自由的中國是可以實現的目標」。前民進黨立委沈富雄表示，蓬佩奧意在2024，最近已經跟川普在切了，傳聞他也要參與利用《憲法第25條修正案》，把川普廢了。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，有一天國民黨執政以後，對美國的態度就會修正了。因為畢竟我們都靠美國的Uncle Sam，不能說每一樣都要先經過同意。龐佩奧談話裡頭的涵義，比如他講到美駐聯大使要來了，他稱呼台灣是一塊可以落實實踐民主政治的自由中國，這一點民進黨也要稍微委婉的修正一下，要不然有失立場，什麼自由中國？

沈富雄表示，最重要的是蓬佩奧，最近已經跟川普在切了，因為他要考慮到2024年美國總統大選，恐怕他也有份，所以傳聞他也要參與利用《憲法第25條修正案》，把川普廢了。共和黨是唯一最大的受惠者，如果可以把川普罷免掉，因為如果川普不罷免掉，他2024回來，只要他宣布要選舉，他不會當選的，但是他只要參選，共和黨就完蛋了，就被拖垮了。

沈富雄指出，共和黨受制於川普，所以要趕快把川普罷免掉，就能一勞永逸，所以蓬佩奧現在講話是有一點這個味道在裡頭。而蓬佩奧對於2024年參選大位仍不能忘情，這一點大家不要忘掉。

(中時新聞網)