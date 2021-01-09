國民黨智庫副董事長連勝文還做出空中吉他的動作。（國民黨提供）

席間大玩「小時候照片猜猜樂」遊戲，左一為黨主席江啟臣。（國民黨提供）

席間大玩「小時候照片猜猜樂」遊戲，右一為智庫副董事長連勝文（國民黨提供）

席間大玩「小時候照片猜猜樂」遊戲，左一為前黨主席朱立倫。（國民黨提供）

國民黨智庫今晚在台北國賓舉行20週年感恩餐會，藉此感恩智庫同仁的付出與努力，身兼智庫董事長的黨主席江啟臣、副董事長連勝文、執行長周守訓、副執行長黃心華同台合唱「再出發」，氣氛歡樂，會中也大玩「小時候照片猜猜樂」，當秀出江啟臣留學時期的畢業照時，江本人也「驚呆了」。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今晚在台北國賓舉行20週年感恩餐會，創辦人、前副總統連戰，以及前總統馬英九、前副總統吳敦義、前黨主席朱立倫、現任黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文、智庫執行長周守訓、副執行長黃心華等人都到場共襄盛舉。

餐敘上，連勝文特別頒獎給過去在智庫服務，後投身選舉成功當選的國民黨立委謝衣鳳、罹患胰臟癌的新北市議員唐慧琳，唐因休養未現身但以連線方式，和大家鼓勵喊話，感謝智庫栽培，當下由黃心華代為領獎。

據悉，智庫同仁設計「小時候照片猜猜樂」遊戲，當場秀出江啟臣、朱立倫、連勝文小時候的照片，江一看到自己留學時期畢業照，頓時嚇了一大跳，不記得有這張照片，原來是智庫同仁輾轉取得的。照片中的朱立倫，其稚嫩臉龐嶄露可愛笑容；連勝文的則是擷取全家福的其中一角。

國民黨男F4高唱經典歌曲 江啟臣見畢業照嚇了一大跳

與會人士表示，席間曾任呆呆熊全唱團主唱的周守訓高唱「你是我的眼」，其他同仁也輪番展現歌喉，最後江啟臣偕同連勝文、周守訓、黃心華合唱「再出發」，唱到一半，連勝文還做出空中吉他的動作，氣氛蠻好的，頗有破除不合傳言的意味。

(中時 )