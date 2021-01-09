每到歲末年終之際，作為專業保險理財分享平台，小花平台按照往例不免俗地叮嚀讀者要特別留意幾個關鍵字，諸如：保單健診、年終大掃除、個人理財回顧……等，繼前兩周分別以保單健診、個人理財回顧為題深入探討後，本周再提出「斷捨離」概念，除了為年終大掃除提前因應、超前部署外，另也舉出日本知名藝人實際案例，看他們如何將這個觀念運用到日常生活中、力行極簡生活主義，並從中獲得哪些益處？

落實「斷捨離」簡單生活需掌握3關鍵點

你曾經聽過「斷捨離」這個名詞，卻仍不知其意？

所謂的「斷捨離」，來自日本的流行語，10年前由「雜物管理諮詢師」山下英子提出，從字面上來看，「斷」是指斷絕不需要的東西、「捨」是指捨去多餘的事物、「離」是指脫離對於物品的執著，一言以蔽之，「斷捨離」就是透過整理物品了解自己、整理心中的混沌，進而讓人生舒適的行動技術。

山下英子強調，「斷捨離」並非主張要過一種清貧簡樸的生活，而是藉由對物品進行「減法」來為自己的生活「加分」：即便只有短短的10分鐘，每天由自己的錢包、化妝包開始進行「斷捨離」，或許你的人生自此茅塞頓開！以下由她提出，想要確實落實「斷捨離」生活必須掌握的3個關鍵點：

關鍵1、時間軸永遠是「現在（NOW）」

山下英子將時間定位在「現在」，所有具有存在價值的物品也會經常更新，也是一種新陳代謝的概念；她認為，只要認真地整理收納，自然也能樂於更換老舊或是過時的物品，最後只留下真正有必要的東西，「所謂的『斷捨離』，就是在實行『斷』、『捨』之後，進而放開對於物品的執著，處於一種輕鬆自在的狀態（＝離）。」

關鍵2、主角一定就是「自己（ME）」

山下英子強調，一旦開始「斷捨離」生活，無須對他人負責，只需對「自己」負責即可，「其實做起來很簡單，一點都不難！」在整個過程中，「自己」是唯一的主角，從來不僅局限於任何其他物品，建議在日常生活中，都使用最少量，卻是最好也是最適合自己的物品，真正落實「斷捨離」：「斷行」、「捨行」、「離行」。

關鍵3、斷捨離要「乾淨（CLEAR）」

最後，也是最重要的一點，山下英子直指，千萬不要總想著：「以後會如何、怎樣……」，趕緊戒掉「想太多」的壞毛病，不要東想西想的徒增了無數個囤積雜物的「藉口」，就像是「這個先留著，以後有可能會用得到……」；只是，每當這樣想時，往往許多物品只是愈積愈多且根本就不會再用到，而這也是「斷捨離」最常見的陷阱。

(中時新聞網)