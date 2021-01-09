豆戀迷，英文名字「DoReMi」，來自台灣新竹，一個充滿風的城市。敬愛台灣這片土地、尊敬上天給予的食物、友善人文。希望透過來豆戀迷的顧客，在品嚐我們的湯品後，都猶如聽了首很棒的樂曲般，感受快樂、舒服的律動，回味無窮。

印象中，父親的臉總是被炒爐的火焰印襯得紅通通的，起鍋時，總搭配著鏘！鏘！兩聲，每每聽到這兩聲響，我們四個孩子就知道美味佳餚要上桌了！不只是客人的桌子，就連我們一起分享的餐桌，除了分享父親的好手藝，也分享我們日常生活的點滴，這樣的日常、氛圍，就是家的溫暖。

溫度源自於家裡的餐桌-豆戀迷DoReMi(圖/豆戀迷 EVENT365生活誌 提供)

求學時期就一直很想創業開店，總是跟著家人、好友一起討論夢想，繪製藍圖，身上也總是帶著小相機，企圖把自己的藍圖，透過鏡頭再勾勒得更清晰一點。經過幾年的蒐集彙整後，發現自己的創業夢想，是一間「真誠而且有溫度」的店，希望與顧客們分享自己的親手料理，同時，也有著愉悅的用餐氣氛。

研發產品階段，廚房與豆子就是我的世界，觀看它時時刻刻的變化和樣貌，而父親也變成我的百科全書，在無數次的試驗中，突然有一回爸爸把生豆直接咀嚼了起來，當時有點不解，隨之爸爸說了：「每一種食材都有自己的個性和調性，就跟人一樣，必須從每個不同的面向去思考、去臨摹，才會找出最適合的解決方法。」研發過程中，來回地細細品味、用心感受，這漫長的研發期，也讓我學會了沉穩和內斂。

溫度源自於家裡的餐桌-豆戀迷DoReMi(圖/豆戀迷 EVENT365生活誌 提供)

帶著「對的就要堅持，把一件對的事情做到最好」的信念，一次又一次不斷來回試煮、品嚐、回饋、紀錄、調整口味，終於獲得嚴格試吃團（親朋好友理所當然成了我的最佳試吃團）全數點頭過關了。可愛的母親還蹦蹦跳跳著喜悅的說：「對！這個味道讓人好幸福喔！」試吃團們喜悅的眼神裡充滿了祝福，頓時之間，我的汗水與淚水早已不受控制的宣洩而出。當下，使我確信了豆戀迷的中心思想，DoReMi的音符也從此刻正式律動著呢！未來，我們要秉著為家人、朋友盛上幸福，打造如家般溫暖的信念也將持續不斷地堅持著。

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)