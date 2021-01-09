ISM 主義甜時

創辦人為知名大提琴獨奏家陳世霖，陳老師本身非常喜愛吃也喜歡做甜點，32歲之餘，毅然而然地到日本跟著達人學習做甜點。學習的過程相當辛苦，陳老師非常認真努力的投入學習製作精緻的甜點，但是因為長期製作甜點導致雙手有不適，幾經思考後決定先放下做甜點的夢，畢竟對於音樂家來說，雙手可是最重要的。然而這也沒放棄對甜點的愛，陳老師邀請在日本學習甜點的同門師兄小松真次郎跟他一起來台展店，並由小松主廚帶來他最拿手的「達克瓦茲」（Dacquoise）。

「達克瓦茲」是日本「16區」創辦人三嶋隆夫的原創甜點，在日本造成風潮，無人不知無人不曉，且並榮獲天皇親自授勳。而這次小松主廚為了在台灣呈現「16區」原汁原味的「達克瓦茲」，也特別獲得三嶋隆夫的首肯，在台灣使用和日本相同的模具，讓大家在台灣也能吃到風靡全日本的「達克瓦茲」，而這也是「達克瓦茲」首次的海外授權。在用料上面，陳老師秉持著日本的「職人精神」，在原物料跟食材上下足功夫，除了走遍台灣找尋適合的水果外，也從日本空運九州歐姆頂級「純生鮮奶油」，來製作精緻又美味的甜點。從食材的揀選到製作的細節，陳老師與小松主廚都非常講究每個環節，一點也不馬虎，為的就是讓大家吃到好吃的幸福甜點。

ISM主義甜時，因著豐富自信，而簡潔謙卑，邀請你一起放慢步伐，靠近、感受與品味。

甘樂食堂

對於理想中的家鄉與社會我們有著期待與想像，這是一個「社會企業」的實踐過程。

2010年，一群熱愛土地的返鄉⻘年從發現清水街上一幢廢棄的百年三合院開始，整建為 三峽第一個藝文展演與食堂交流空間，透過文化創意把台灣這片土地豐富的文化、藝術與環境資源帶進三峽，實踐理想中的城鄉永續生活。甘樂食堂主要食材取自我們自己經營的豆腐坊「禾乃川國產豆製所」，選用台灣友善小農的自然農法契作本土非基改大豆，製程堅持不添加消泡劑、增稠劑、石膏石灰等人工添加物，用心製作天然健康的濃醇豆製品。在釀酵坊選用日本300多年味增老店的優良菌種「糀」(kouji)，再以花蓮羅山有機米培養成專甘樂專屬的米麴（米糀），搭配不同的食材以古法釀酵，用時間慢慢等待熟成，製作出味增、塩麴、味醂、甘酒，清酒、酒粕等日本傳統天然釀酵食物，再將這些營養美味的天然釀酵物，靈活運用在每一道料理的調味中，成就出單純樸實的「糀の味」。

我們始終堅持不忘創立時的初衷與信念，帶領夥伴們投入三峽地區弱勢教育、環境關懷與工藝職人文化的社區設計行動，持續散播這片土地美好故事，默默地滾動影響著，希望讓這片土地多一點正面能量、勇氣與陽光。

七間藝文咖啡廳(圖/ 甘樂食堂 EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/ 甘樂食堂 EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/ 甘樂食堂 EVENT365生活誌 提供)

小路上

小路上藝文空間隱身在嘈雜的古亭市場巷弄內，穿過傳統市場、喧囂的大馬路，走進了安靜的巷子，就會找到這個有點隱密卻又不太一樣的安靜空間，隱約可以瞥見灰白以外的色彩，隱約可以聞見咖啡的香氣，後面還有一個豁然開朗的大院子！歡迎路過的人進來坐一會，看一眼，或許可以沈澱疲憊的身心，或許可以找到與藝術連結的靈魂。

小路上是一個複合式藝文空間，三層樓皆為藝文服務使用。1樓的咖啡沙龍，讓一般民眾能輕易跨越藝術與生活的界線，無負擔地使用藝文資源；2樓為戲劇創作工作室，協助亞斯伯格與自閉症兒童自我理解、啟發想像和創造力的特殊預約課程；3樓完整的開放展演空間，提供年輕藝術家與藝文表演工作者發光舞台，也讓民眾與藝術家能有更近距離的互動，作為交換經驗和創作想法的互動式平台；稀有而寬廣的戶外空間擺放了裝置藝術作品，以及都市叢林少見的一大片天空。

在小路上的咖啡沙龍裡，你可以自在的選擇一個適合你的舒服位置，做著你想做的事情。配上一杯小路上特製的咖啡，品嚐咖啡豆的溫醇結合著愜意的氣氛；或是輕輕啜飲一口由水果花卉烘焙，沁入茶葉裡的芬芳；純手工做的輕食、點心，無論是用舖滿迷迭香的佛卡夏，夾著融化起司、馬鈴薯沙拉再疊上滑順蛋捲的三明治，或是在不同季節，有著不一樣濃厚口味卻一點也不膩的雙層生乳酪蛋糕，讓這樣的餘韻，無時無刻陪伴著你身處小路上的時光。以藝術文化創作基地為概念，自由進出的開放空間作為空間劇本，小路上藝文空間成為連結藝術家與觀展民眾的聚落；運用閒置空間老屋新建，落實既有建築再利用，帶動周邊社區及都市活化，讓藝術走入生活之中。

七間藝文咖啡廳(圖/ 小路上 EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/ 小路上 EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/ 小路上 EVENT365生活誌 提供)

草泥Cafe

東京和韓國一直相當盛行的複合式選貨店咖啡館，近期在台北也重新吹起了復古風潮，九月才新開幕的草泥Cafe，有著相當大膽且逗趣的店名，以台語「操你」的同音諧字取名「草泥」，店主期望生活遭遇苦悶時，能輕鬆看待，故藉以台灣個性地方話詼諧呈現整家店的精神，80坪的空間裡，品嚐輕食咖啡鬆餅時，也能感受品牌選貨與訂製家飾的魅力。

老闆也提及開這間草泥cafe咖啡廳的理由是從小學習音樂而認識許多懷才不遇或被現實打壓而無法發揮長才的藝術家，因此想提供一個空間讓藝術家們抒發情懷。店內會不定時舉辦音樂會、畫展、戲劇舞蹈演出及手作教室。舉辦音樂會戲劇舞蹈演出，是希望藉由咖啡廳這樣一個大眾場地，讓藝術活動變得更親民。另外也會定期有畫展或是攝影展，好讓這些優秀的作品能有空間展出。

七間藝文咖啡廳(圖/草泥Cafe EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/草泥Cafe EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/草泥Cafe EVENT365生活誌 提供)

七間藝文咖啡廳(圖/草泥Cafe EVENT365生活誌 提供)

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)