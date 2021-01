美國是全球新冠疫情最嚴重國家,《紐約時報》(The New York Times)名家論壇以「美國甚至無法生產自身發明的東西」(America Can't Even Produce the Things It Invented)為題,指出疫情正好美國最大弱點,在危機時所需的產品,即使其中有些是美國發明的,在美國也做不出來,美國人現在已經離不開中國製造,想改變也要好幾年才能見效。

撰文者是多倫多大學經濟學者布雷茲尼茨(Dan Breznitz)、產業政策名嘴阿德勒(David Adler),他們指出美國在過去20年短期經濟利益高於一切的意識形態驅動下,走上製造大量外包的道路,這帶來短期巨大利潤,也讓各種消費品價格大幅下降,許多美國民眾受益。

但美國忽視經濟要充滿活力的關鍵要求,生產發展能力在逐步流失,曾經的製造業強國現在卻失去在國內生產能力,從日用品、個人醫療防護裝備,到智慧型手機、筆記型電腦,多半外包給海外公司製造。例如95%醫療用口罩、70%呼吸器都是在國外生產。

其中美國最依賴的就是中國大陸。從醫療用品到5G設備,甚至最簡單的螺絲釘,都是中國製造。在許多先進製造領域,美國也落後,5G不如中國大陸,半導體不如台灣、韓國,經濟加速發展也沒有為製造業帶來更多就業機會,而是薪資低下的基層服務業崗位大量增加。

布雷茲尼茨、阿德勒指出,美國仍是世界第2大製造業國家,也有最成熟的產線管理技術和體系,必須創造美國民眾對美國製造產品的需求,企業才會投入、政府提供的資金才有效果。他們也提出3大作法,首先是各級政府必須持續採購美國製產品;其次應該要求在疫情危機中獲得聯邦援助的企業將相當程度比例的採購、生產遷回美國;最後要證明美製產品在品質和安全上較外國製的更好,並且在包裝標示上要強調純美製,才能重新實現「美國製造」這個目標。

他們強調,美國有能力讓製造業回流,也唯有如此,才能帶回好的工作機會,並保護國家利益。

(中時新聞網)