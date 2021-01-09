娛樂8點半》「向太」陳嵐給外界的第一印象，就是霸氣十足的女強人形象，在娛樂圈有呼風喚雨的地位，曾為了為替丈夫討回公道，公開砲轟「星爺」周星馳，當時鬧得滿城風雨，甚至曾從黑道手中解救梅艷芳、張柏芝等巨星，對比她如今光鮮亮麗的人生，6歲時曾罹患罕見的白血病，18歲時更差點被生母賣到舞廳賺錢還債，坎坷人生雖讓人為之鼻酸，不過將一手命運爛牌扭轉成好牌，也成為演藝圈後輩敬畏的對象。

陳嵐6歲時罹患白血病，在當時幾乎等同於絕症，好在順利找到骨髓配對，才讓她撿回一條小命，自幼勤奮向學的她，學業一直是名列前茅，18歲時還順利考上大學，在當時可以說是相當風光，不過嗜賭的母親因為欠下不少賭債，為了還債更動念將她賣至舞廳，眼看陳嵐百般拒絕，竟然要求父親跪下來求她，對雙親舉動大失所望的她，一度情緒崩潰選擇輕生表達抗議，好在從鬼門關前被救回來，這也給足死裡逃生後的陳嵐無比勇氣，面對任何事情已經無所畏懼。

陳嵐年輕時美貌媲美關之琳。（圖／微博）

走出人生低谷的陳嵐，因為亮眼外型當起模特兒，年輕時候照片曾在網路瘋傳，當時一張與關之琳的合照引起討論，兩人姣好外貌幾乎分不出高下，此時因為偶然機會認識到赴台灣影壇發展的向華強，兩人雖然一見鍾情，但礙於向華強已經有家室，為了不介入他人婚姻成為第三者，陳嵐毅然選擇退出，沒想到事隔一年兩人再度相遇，似乎了解到註定的緣分是躲不掉，向華強便向丁佩提出離婚，陳嵐亦與富商男友分手，並將對方贈送價值上億台幣的禮物歸還，當時年僅23歲的陳嵐便決定與向華強互許終生，兩人至今結婚37年依舊恩愛如昔，可說是羨煞旁人。

陳嵐婚後並未在家相夫教子，而是成為老公向華強事業上的左右臂。（圖／向太

陳嵐婚後並未選擇當在家相夫教子的賢妻良母，而是成為老公向華強事業上的左右臂，共同創辦「中國星」電影公司，張柏芝就是當年捧出來的第一屆星女郎，如今向華強成為香港娛樂圈知名大佬，陳嵐絕對是第一功臣，而霸氣十足的女強人形象，曾因為砲轟「星爺」周星馳鬧得滿城風雨，據悉是有報導影射周星馳因向華強的黑道背景，被質疑拍向華強的戲替人洗黑錢，導致93至96年間申請移民加拿大被拒，向華強為阻止周星馳離開，成了幕後舉報人，陳嵐為了替丈夫討回公道，不僅當眾砲轟並細數周星馳五宗罪，還限他十天內公開向媒體解釋。

陳嵐在香港娛樂圈有呼風喚雨的地位。（圖／向太Tiffany陳嵐微博）

雖然在演藝圈「毒舌」出了名，但陳嵐見義勇為的行為多不勝數，像是梅艷芳不願意和黑社會老闆合作，慘遭對方毒打，她半夜接到梅艷芳求救電話，立刻驅車前往營救，好在先前曾無意間幫過此黑社會老闆，事情才得以輕鬆擺平，此外武打巨星李連杰也曾被黑社會脅迫拍戲，經紀人在街頭慘遭槍殺，跑到北京的他幸得陳嵐幫助才免於一劫，還幫忙報警請警察24小時貼身保護，至於當年張柏芝因父親欠錢，被債主下「江湖奸殺令」，也是她出面擺平，足以見得她在娛樂圈呼風喚雨的地位。

陳嵐「毒舌」功力在演藝圈可說是無人能及。（圖／微博）

不過46歲時，陳嵐卻罹患腦瘤，不到一周時間身材嚴重發福走鐘，好在當時老公向華強不離不棄，甚至在她身材因病發福時，反過來安慰不嫌棄她胖，多次在節目上面說胖胖的向太蠻可愛的，也成為支撐她活下來的動力，沒想到今年7月61歲的她因心肌梗塞入院急救，當時醫療團隊全都在手術房旁待命，似乎深怕她過不了這關，不過靠著醫療團隊專業醫術，加上陳嵐自身過人意志力，讓手術相當成功，也在鬼門關前再次撿回小命。

陳嵐對媳婦郭碧婷和孫女「小奶皇」疼愛有加。（圖／向佐JackyHeung微博）

曾在娛樂圈叱吒風雲的陳嵐，在家中卻是卸下女強人形象，成為對媳婦郭碧婷疼愛有加的婆婆，尤其郭碧婷生下女兒「小奶皇」替豪門添孫，讓陳嵐開心不已，不僅大方送一家三口北京、台北各價值6億豪宅，更加贈郭碧婷林口2塊地，疼惜晚輩不見手軟，更在微博分享金句：「人生的四個境界：不想上學，不想上班，不想上醫院，不想上西天」，還幽默加了「只想玩孫女」，透露已到含飴弄孫的年紀，與當年叱吒娛樂圈的霸氣模樣相差甚遠。

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