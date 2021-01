Google、臉書、SNS 交友軟體,一直在操控人們大腦,你知道嗎?!

超級網紅、百萬元名牌包、蘋果手機,背後的秘密!

把你成功的願望,綁上別人的需求滿足,最容易實現!

SERE 軍事特種訓練學院、美國情報局、綠扁帽特戰隊都在用的「操控說服術」

14 個單項練習+計畫行動方案 ►► 一部最完整的教戰手冊

◎ 設定「行為基線」,誰在說謊、誰想隱瞞,一眼看穿

◎ 只要 5 步驟!個人魅力增加 100%,讓你在乎的人都喜歡你

◎ 運用「連結+斷裂」技術,任何人都順從你心意

以下這些你都看過、都聽過,卻不明白為何會這樣──

☛「百萬粉絲」甘願追隨網紅,即便彼此不認識甚至未曾見過面,為什麼?

☛蘋果手機一上市價格昂貴,成千上萬人仍「徹夜排隊」搶購,有病嗎?

☛「名牌包」一個數十萬破百萬,BMW 比別家貴好幾倍,人們照樣買單,見鬼了?

☛企業砸大錢花數百萬甚至千萬請「名人代言」,他們失心瘋了嗎?

這些驚人事實的背後到底暗藏什麼機制,是什麼力量驅動人們這麼做?謎團的答案就在《攻心操控說服術》書中。

【精彩書摘】

如果你是比較內斂的人格特質,還是有許多其他方式用來讓你有別於眾人,而這些都有一個共同點:你表現出與常規標準不同。幽默是很好的差異化因子,只要你能夠用上一般通則卻逗人大笑,例如指出常見情境中的滑稽之處;有些明顯的差異化因子是身體上的特質,也可以是服裝穿戴或者服裝上的有所欠缺。穿著浮誇花俏的衣服上教堂能讓你與眾不同,臨危受命彈風琴也能受到熱情歡迎。

你所創造的價值應該給人留下地位高於其他人的印象,這並不表示你真的高於其他人,而關鍵是觀感:因為你展現價值的方式,他們認為你在他之上。

杜恩在科羅拉多山區的渡假村教授心肺復甦術(CPR)與野外急救,很多人都是他的學生,因為他們在工作中打交道的遊客,不熟悉高海拔帶來的影響和崎嶇地形的艱難,以及有不少人是準備前往偏遠地區露營而來上課,他的教室通常塞滿了教育程度良好、有成就的人。

學生們第一次見到杜恩,有的會覺得:「這個瘦小傢伙有什麼可以教我的,為什麼要在這裡跟他上六小時的課?」然而杜恩不用太長時間就能搖身一變成為超級英雄—萬一在偏遠地區發生狀況,你希望有他在身邊的傢伙。他幾乎是各種小訣竅、技巧招數的泉源,而且對急救醫學似乎有著百科全書般的知識。

小老頭杜恩變得有吸引力、迷人甚至性感,他對學生的價值讓他與學生們有了差異化,只需六小時就讓他的地位高於他們。

總而言之,魅力並非存於人身上的某種神奇光環,而是推動別人在需求層次往上的能力,迅速操控人們從歸屬走到身分地位。說到底,魅力是存在於對象的效應,隨著你給人們留下見識到世上最如何的佼佼者(最聰明,最性感,最機智)的感覺,就等於給了他們某種價值,讓他們也能變得更有魅力。

大部分人不懂得刻意施展技巧來讓自己產生魅力,一般來說都是湊巧做到而達到魅力的結果,這麼做未必是某種險惡人格特徵,只是隨時對自己的表現聰明地做了修飾。

前面提及的步驟循環,還需要你加以精煉。你不可能期待從第一天的平凡普通,隔週就變成比爾.柯林頓,也無論你是天生具備、後天培養,還是人為創造的價值,都要將你需要的步驟一一盤點儲存。假如你具有天生價值,多加一層後天培養的價值絕對沒有損失,只會讓大家更加敬重;若你現在有的只是人為創造的價值,在採用這些步驟時多花點時間培養價值吧。

(本文摘自《攻心操控說服術》/方言文化)

【作者簡介】

葛瑞格利‧哈特萊(Gregory Hartley)

曾任教「SERE 軍事特種訓練學院」,多次榮獲美國軍方勳章,其中包括聲望極高的諾爾頓獎(Knowlton Award),表彰其對情報的卓越貢獻,是情報局、美國海豹突擊隊以及聯邦執法單位的重要徵詢專家。

哈特萊是美國最權威人性說服專家,目前為多家企業的重要顧問,著名媒體、電視網的頂尖分析評論員,深受各界人士的倚重。哈特萊著作等身繁多,與瑪莉安‧卡琳屈(Maryann Karinch)共合著十本有關人類行為的作品。

瑪莉安‧卡琳屈(Maryann Karinch)

著有三十本書,包括與葛瑞格‧哈特萊合著的十本,即《看透你:連美國情報員都在學的讀心術》(How to Spot a Liar)、《讀你就像讀一本書》(I Can Read You Like a Book)、《解碼約會對象》(The Date Decoder)等。

【譯者簡介】

林奕伶

曾任電視台國際新聞編譯、國際通訊社財經新聞編譯,現為自由譯者。目前居住在苗栗鄉下,過著看海、看花、看稻田的簡單生活。[email protected]

《攻心操控說服術》/方言文化

(中時新聞網)