拜登當選，不確定因素解除，疊加輝瑞疫苗問世，2021年底COVID-19疫情受到控制，預期經濟進入復甦，這是去年11月以來推升股市多頭上漲的動力，簡單明瞭，從法人到散戶都認同這個投資概念，但接種疫苗後，就能馬上看到世人期待的重回2020年以前的正常生活嗎？

這期聊一聊疫苗，在FDA(美國食品藥品監督管理局)還沒批准輝瑞疫苗緊急授權之前，已知這款疫苗對某些嚴重過敏體質的民眾不適合，而且在輝瑞去年12月初向美國FDA遞交的疫苗安全資料顯示，一共有六名志願者在實驗期間死亡，其中有兩名注射的是實驗疫苗。

雖然經過深度調查後，結果顯示造成死亡的原因與疫苗無關，不過2020年12月28日一名以色列75歲老人在注射輝瑞疫苗兩小時後因心臟病發作去世，以色列衛生部表示，按照慣例，在短時間觀察確認沒有出現副作用後，這名男子便離開了診所，最初的這些線索並沒有展現出該男子死亡與疫苗注射之間的關係。雖然人數不多，但恐怕還是影響了民眾積極接種的意願。

疫苗施打普及vs.病毒變異速度

在歐洲，疫苗接種計畫仍面臨諸多挑戰。法國、波蘭、義大利等一些歐盟國家不少民眾對新冠疫苗效果持懷疑態度或不願意接種，或將延遲2021年底群體免疫的時間點。

2020年12月29日倫敦大學衛生與熱帶醫學院(LSHTM)根據數學模型的推算顯示，為避免爆發第三波疫情，全英國唯有實施第四級封鎖，外加學校下個月關閉以及每週二百萬人接種，如此才能讓加護病房尖峰負擔不高於第一波疫情峰值。這項研究顯示，英國若無法讓大批民眾接種，2021年確診數、住院數、加護病房佔床率以及死亡人數可能會超越2020年水準。

事實是，英國兩週累計僅六十二萬人完成第一劑接種，如果僅接種一劑，效力僅達50%，兩劑才能達到91~95%的效力，而且疫苗不是馬上注射就發揮藥力，需要10到14天才產生防禦作用。所以不單單是民眾接種的意願，還有廠商生產的速度，以及冷鏈配送的順暢性。

冷鏈配送也是個大問題，即使是發達國家冷鏈系統也需要完善，德國巴伐利亞州醫護人員發現當地的輝瑞疫苗冷卻溫度可能不符合規定，導致當地至少八個城市必須延緩施打疫苗。顯然，接下來是疫苗施打普及與病毒變異速度之間的賽跑。

冷鏈配送問題 給了中國疫苗外交空間

就在疫苗問世之後不到一個月，就傳出新冠病毒在英國變異，一般民眾擔心的是，目前的疫苗對變異後的新冠病毒有效嗎？輝瑞疫苗和莫德納疫苗都是mRNA疫苗，牛津疫苗是DNA疫苗，這些歐美疫苗目前最大的優勢就是有嚴格的臨床試驗數據做背書，有效性在90%左右，甚至更好，同時從理論上講，因為通過基因合成，疫苗對變異病毒也仍有保護力。

但缺點就是超低溫保存和運輸條件苛刻，很多地區用不上，而中國的疫苗就補上空白。中國的康希諾腺病毒載體疫苗，優點是和歐美疫苗一樣安全，但如果之前隱性感染過腺病毒，就有可能存在「預存免疫」，導致疫苗本身被機體排斥，有效性大打折扣。

國藥疫苗和科興疫苗都屬於滅活疫苗，優點是技術成熟，產能有保證，缺點是對病毒的變異保護性弱，雖然官方沒有公布臨床實驗數據，根據媒體報導有效性約在80%左右，受制於冷鏈配送的新興國家與第三世界國家，目前已有四十餘國詢問，有十六國下訂單，無形間給了中國疫苗外交的空間。

疫情持續干擾2021年

由上述的資料可知，在傳染力更強的新冠變異病毒擴散，加重了第二波防疫的難度，甚至第三波疫情的爆發，預估2021年仍處在疫情干擾經濟活動的環境，缺貨漲價仍是投資主軸之一。

從這個角度來看，這幾天陸媒報導美國政府已開放中芯國際的成熟製程設備供貨許可，在中芯官網，14奈米被標記為先進邏輯技術，而28奈米、40奈米、55/65奈米、90奈米等都歸屬在成熟邏輯技術類別下。據傳美國針對成熟製程許可是分批發放，一次性僅發放四至五萬片產能所用設備，10奈米以下的先進製程仍被限制。

供應嚴峻 八吋晶圓上半年續漲

受此消息影響，2020年12月31日外資與自營商賣超聯電共44821張，收跌2.38%，主要的操作邏輯是聯電少了轉單效應的加持，對此聯電僅表示「目前市況很好」，如何解讀12月18日美國商務部才剛正式宣布，將中芯國際添加到實體清單中，結果不到半個月又給了供貨許可？

說穿了，還不是因為當下的八吋晶圓產能太吃緊，加上海運的貨櫃緊缺，如果不改變現狀，以特斯拉為主的新能源車賣得越好，最終會反噬到特斯拉的車用晶片也短缺，所以才開放中芯國際一次性的成熟製程設備供貨許可，這點從華為的禁令到開放高通供貨4G晶片給華為，是同樣的情況，而聯發科的股價也只是短期的下跌然後又重回七百元之上，由此可知投信買對了，就是買少了，僅263張。

畢竟考量半導體行業正常的交付時間，目前供應短缺的情況尚需六至九個月的時間內改善，因此預計今年上半年供應形勢依然嚴峻，無礙八吋晶圓漲價趨勢。

特斯拉斷崖式降價 寧德時代擴建鋰電池生產基地

2021年的第一天，最大的財經新聞應該屬特斯拉的中國官網宣布，開賣陸版Model Y，更加勁爆的是，價格最高狂降16.51萬元人民幣！十小時內Model Y訂單突破十萬，要知道2020年前十一月Model 3在中國市場的銷售量才11.36萬輛，銷售最好的11月也不過21604輛，而特斯拉這一斷崖式的降價，簡直是不讓比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等電動車商有價格優勢，奠定特斯拉今年繼續成長的基礎。

也難怪日前寧德時代大手筆以不超過390億人民幣擴建三個鋰電池生產基地，鋰電池最主要的鈷原料又因疫情擔憂剛果政治局勢與南非疫情轉為嚴重，寒銳鈷業、洛陽鉬業、華友鈷業、盛屯礦業等廠商積極備料，根據LME的近遠期合約價格來看，市場預期未來十五個月鈷價從每噸3.2萬美元漲到3.6萬美元，12.5%的潛在漲幅，可預期電動車概念是元月效應的投資主軸之一。

觀察特斯拉概念股的營收發現，股價頻創新高的同致正是累積營收年增率逐月改善的特徵，而符合此條件的台達電、順德、胡連、信邦、維熹、錩新、貿聯-KY、和大、智伸科等個股，股價表現相對不差，或可留意2020年12月營收的表現。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1063期》)

《理財周刊1063期》

(中時新聞網)