一個隱身在越南西原高原，從胡志明機場往北開6個半小時的林同省大叻市，有間來自台灣的採種公司，建立面積32公頃的種子王國。

它是林台，一個國人陌生的名字，卻掌握無辣不歡的墨西哥人、逾7成的辣椒種子來源；其茄科種子全球市占率15％，排名第一。

「要是林台一罷工，墨西哥的餐桌一定發生暴動。」業界形容。

種子是農業之母，按國際標準，合格種子純度要98%（編按：例如100顆青椒種子長大需有98顆是青的），發芽率是85％；但林台可做到種子純度99％，發芽率92％，種傳病害0%，遠高於標準。

該公司總經理賴宏南被稱為茄科類「種子魔人」｣，2020年底，剛從副總統賴清德手中接受了海外創業楷模獎（前身為青創楷模獎）。

這公司最厲害的，是培育辣椒、甜椒、番茄等茄科類的「F1種子」。所謂F1，是透過人工雜交方式，篩選產量佳、抗病、高甜度等特徵的植株。F1無法傳承，第二代、第三代的種子，會有「返種」現象，無法跟第一代F1一樣具備高純度的優良基因，因此農民必須持續向種子公司購買F1，才能種出優良蔬果。

難度高、毛利率也高

收服拜耳等10大蔬果公司

全球排名前10大的蔬果公司拜耳、先正達等，都是它的客戶；先由前述育種公司提供父本與母本種子，交由它執行育苗、定植、雜交、熟果、採收、種子調製，再送回給育種公司行銷販售。

賴宏南比喻這行業是農業界的晶圓代工，「像種子界的台積電」，因為難度高，毛利率平均維持40％以上。

它替客戶採種產出的種子，最終端可以賣到一粒1歐元，1公斤甚至可以比等重的黃金還貴！

採種工程是全人工，中間授粉若操作不慎，「就會混到隔壁老王的種了，」他說。因為植物種植半年後才會看到結果，若出差錯完全無法挽回；加上採種這行業不接受格外品，要不全收，要不全數退單，一毛錢都拿不到，不謹慎不行。

制定超過150項SOP

以誠信擊退中國競爭者

為此他制定超過150項的SOP，外加溯源管理，監管每個流程有哪位員工參與，並附上獎勵機制。若是最終出貨成果符合公司要求，員工可領到比薪資多1倍的獎金，「這很困難，除雄授粉時他們都很緊繃，平均100個員工，98個可以拿到。」他說。這也讓採種工技術精進、不易流失。

其實，讓林台獨占鼇頭的不只是技術，更是誠信。「客戶把他培育了幾十年的父本和母本交給我，假設我把它賣了，我零成本，但他血本無歸。」賴宏南透露，不少中國廠商都這麼做，因此國際客戶傾向與台灣企業合作。

最早，賴宏南是茂生農經一名國際貿易業務員，當時茂生為了拓展採種業務，相中大叻勞工便宜、終年攝氏18度至25度，每年可有2到3個產季，比中國或台灣都更適合生產，因此1989年先與越南南方種子公司合資大農公司，以西瓜採種為主，1994年棄守利潤較低的西瓜，並和南方種子拆夥，改以100％外資形式成立林台，專注於茄科類採種。

就在此時，資訊背景的他，1995年被公司指派去越南經營新業務，擔任副總經理，沒想到一待26年，還從員工變最大股東。期間，他曾經歷過兩次毀滅性的危機。

病蟲害慘賠2千萬

為除病根，把土壤全換新

1999年，碰上大規模的青枯病害，當時18公頃的土地瞬間毀滅12公頃，交貨量只剩3分之1，慘賠新台幣2千多萬元。

「得到很大一個教訓，知道不能再種露天的，」他立刻尋求客戶、台灣專家協助，花了2年找出根本問題，原來是土壤病菌，主張從根本面解決問題，但此舉與傾向走一步算一步的總經理意見分歧。

賴宏南為取信股東，從小規模的2分地，約莫4個籃球場大小開始實驗，先用10個溫室測試，一開始用化學藥劑消毒土壤，卻發現太毒了，「2隻狗跑進去，都死了。」接著改用從台灣進口蒸汽消毒機器，但因效率太低又作罷。

其後，他直接捨棄原本的土壤，改用介質栽培，包括椰子殼、當地紅土等多種組合測試，最後找上西貢附近做營養土的台商，才全面更新，前後雖花近4年時間才確定方向，卻也取得了股東們的信任。

2003年他升為總經理，看好這產業的未來性，他從原總經理手中買了23%的股份，和香港股東大地公司買進5%，以33%股份成為第一大股東。

變成大股東後，他砸下約新台幣2248萬元，興建溫室500間，全數以介質栽培，斷絕未來任何跟土壤有關的禍害。其後，迎來2010年至2012年的高峰期，年產量可達1萬1千公斤。不過，2013年再次碰上薊馬病蟲害，產量掉到了3分之1。

他先與國外客戶探討可能原因，也向10多位專家討論解決之道。當時有兩個選項，一是改建高架溫室，二是另闢農地新建溫室。他評估原有土壤使用許久，可能有病菌殘留，且地租每5年翻倍成長，就算蓋高架溫室，也不是長久之計。

於是他決定從治本下手，在大叻尋找新的土地，興建新的高架溫室。同時導入目前業界最高規格「優良種子與種苗生產規範」（GSPP），透過區分紅黃綠區，場內不接觸土壤、雜草，管制水源、種苗、人員、物料，人員每進入一個區塊都要消毒更衣，對廠區做到最嚴格控管。

他新建15公頃大的新型溫室，要花上1億元，幾乎是林台1年的營收，而且這次共花了5年時間測試、籌資和建造。

他目光長遠，不打游擊戰

高品質、保密佳是致勝關鍵

「我是看長遠的，不打短線游擊戰，」他說，「做植物的跟工業產品不一樣，做農業的遇到災害時，都是毀滅性的，」加上病蟲害會不斷變種，不可能有停止更新的一天。

相較許多種子公司採取契作模式，有如家庭代工，品質參差不齊，林台採自營農場規模生產，雖然成本高，但品質穩定；而縱使競爭者能規模生產，它因究極、保密的態度，取得國際企業信任。

嘉義大學園藝系系主任沈榮壽表示，「世界知名的公司要跟一家公司合作，都要經過謹慎評估，林台屬於農業的精密產業，一旦合作就等同對你的信用資產最大化（亦即百分之百相信不易更換）。」

但沈榮壽也提醒，越南大叻開始有過度開發的問題，曾經號稱是全世界最茂密的森林已有近30%、40%被破壞，「生態的問題會延伸，更大的問題還不是這個，作物的超限耕作，加上農藥殺草劑的使用等，」未來恐帶來生態問題。

水、土壤、空氣都有可能改變，賴宏南也早有防備，使用滴灌系統、排水溝導流，加上GSPP是雜交種子界目前最高規格，能做到傳染病蟲害等防治，都在為生態危機做準備。

農業面對氣候、災害，要不全贏、要不全輸，在這產業中，必須保持財務健全與技術領先，用最高規格面對風險，才能走得久。也因為這種究極的堅持，能讓賴宏南領先同業，將這宗獨門生意，牢牢掌握在手裡。

《商業周刊1730期》

(中時新聞網)