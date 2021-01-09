根據《財訊》雙週刊報導，全球車市在2020年下半年逐漸復甦，車用晶片卻出現大缺貨，讓車廠急得跳腳，腦筋已動到台灣的半導體廠身上。近期甚至傳出有多家國際大型車廠，為此找上台灣政府高層尋求協助。

根據半導體業內消息，美國汽車產業代表日前拜會台灣駐美代表蕭美琴，要求基於台美關係友好，希望台灣車用晶片應確保優先供應美國3大車廠（福特、通用、克萊斯勒）；另一方面，德國福斯集團、日本三菱汽車也找上總統府資政林信義，表達希望協助直接採購台積電車用晶片的意願。

《財訊》報導指出，這次車用晶片缺貨恐慌源自於美中貿易戰，加上新冠肺炎疫情爆發讓汽車供應鏈庫存都降至最低水準，第3季之後車市雖快速升溫，卻慢了封城期間就爆發的筆電、通訊設備買氣一步，晶片產能早就被捷足先登。加上新興的電動車較傳統燃油車需要更多晶片，更惡化供需失衡的情況。

根據《財訊》報導，福斯集團在中國的多家合資車廠甚至因此已面臨停產危機，雖然集團官方回應目前相關車輛交付沒有受到影響，但多家研究機構都指出，車用晶片缺貨直到2021年下半年才有望紓解，已為全年的車市發展埋下變數。

(中時新聞網)