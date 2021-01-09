根據《財訊》報導指出，人稱「台中禹哥」的投資大戶，近期在台中房地產市場激起一波不小的漣漪，他個人一口氣購買20戶台中著名建商新建案，還推薦親友一同買進，總共買入50戶。

禹哥原本是股市大戶，2010年LED（發光二極體）、2013年PCB（印刷電路板）、2017年汽車零組件股價飆漲的黃金年代，都有他低檔大量買進股票的身影，並因此曾是好幾家小型企業的10大股東之一。

根據《財訊》報導，禹哥很敢低檔大量買進，最值得一提的是，2015年前總統馬英九力推證所稅，導致當時台股交易超低迷，每日交易量只有兩百億元新台幣左右，《財訊》報導指出，當時禹哥指揮旗下子弟兵下單買股，一天成交量就突破5億元，占當天台股成交量的2.5%。朋友透露，當天電腦製作買進的股票成交表單，幾乎列印了90分鐘！20多年來累積龐大身家，估計已經突破16億元。

禹哥在政府動用3大部會全力打炒房的逆境中，勇於大量買進台中房地產，他的思維與邏輯，首度在媒體前第一手告白：

我不是投資客，我是置產客，就像《財訊》社長謝金河近年強調全球戰略格局的轉變，美中貿易戰與科技戰下，台灣將會好30年，我認為，台灣是否能連續好個30年不敢說，但至少好個10年沒問題。就像台積電兩百元的時候，發現它將成為半導體競爭力最強的公司，未來的價值持續成長，為何不敢買？

近期新台幣大幅升值，28元很快就會被突破，由於這波無限QE（量化寬鬆貨幣政策），資金行情下錢超多，股市與房市都多頭，每波股市大漲之後，房市也會跟漲。我預估今年年中，股市持續衝高之後，投資大戶會開始賣掉部分持股，錢進房地產，屆時台灣房市熱區房價將會有感上漲，我自己就挪出二五%左右的資金轉入房市。

中部曾是外移重鎮 如今成返台聚居地

我最看好台中，因為從產業聚落來看，台中是集合半導體、綠能、智慧機械產業的三重國家重量級產業發展受惠的地區，也將成為台灣綠能矽島的中心，台中7期加上水湳開發案，未來10年台中的黃金廊道房價，將一舉超越新北市的新板特區。

雖然台灣人口負成長，這個數據表面會影響房地產的價格走勢，但不是絕對，因為人到哪裡，房價就會漲到哪裡，才是很正常的現象。譬如近年，台積電到台中、台南設廠，人口移動，房價跟著漲，這是不可避免的趨勢。

(中時新聞網)