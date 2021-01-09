地表最強新世代顯示器及化合物半導體聯盟出列！雲集友達、Cree等富爸爸撐腰，輔以大客戶蘋果訂單到位，不僅Mini LED背光出海口寬廣，化合物半導體技術亦走在全球發展頂端，富采投控營運及獲利大步走已是指日可待。

客戶的Forcast已經出來，去年Mini LED產品出貨量不到一百萬台，今年成長幅度會達十倍以上，Mini LED會相當快速的成長」，甫上市的富采投控董事長李秉傑，日前出席工研院與錼創策略聯盟記者會後表示，第一季美系大客戶訂單就會逐漸放量，第二季出貨量就會很大。李秉傑一席話，確立了富采投控掛牌後的營運走向，地表最強的新世代顯示器及化合物半導體聯盟軍，將以逐步走高的業績完勝對手，並粉碎市場一直以來對Mini LED產業的看壞聲浪。

身輕如燕掛牌大步走

對於市場質疑，Mini LED背光僅是過度期產品，最終會被Micro LED取代的說法，李秉傑以「誰也取代不了誰」回應，他認為，Mini LED、Micro LED及OLED等不同顯示器的終端應用，最終都會找到平衡點，而Micro LED從晶片、巨量轉移、測試到系統，這個新顯示器的生態系統已在台灣建立，假以時日，擁有產能優勢的富采投控旗下的晶電，也將分得一杯羹。

李秉傑幾句話，不僅消弭了市場對Mini LED產業前景的疑慮，對於今年Mini LED的出貨量，也有了比市場預估更樂觀的輪廓，加上晶電趕在富采投控掛牌上市前，於去年財報提列資產減損三九．六億元，讓今年起的富采投控，設備折舊的包袱將大為減輕許多，隨著Mini LED出貨量開始放量，從股本或是財務的壓力來看，富采投控都將身輕如燕，營運及股價更將要大步走。

不管是醞釀多年、今年起要正式全面進入放量出貨的Mini LED，又或是今年將從實驗室進入量產的Micro LED，又或是５Ｇ基站、電動車及消費性快充需求龐大的化合物半導體，都是富采投控掛牌上市後，值得引頸期盼的大商機。

因為過往台廠在OLED顯示器的失敗，讓市場對於台廠在新世代顯示器的發展一直報以噓聲，但台廠也因此置之死地而後生，從Mini LED到未來進階到Micro LED，國內產官學界都異口同聲認為，台廠很有機會在顯示產業再創一個高峰。

出貨量一千萬台起跳

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅就直言，大家都在講ＡＩ、５Ｇ、大數據，而這些概念要怎麼和人做連結，最重要的就是顯示器，他認為，顯示器未來會是最重要的人機介面，而不僅僅是一個零件而已，透過顯示器跟感測器、半導體晶片結合，最後變成一個系統，而從產業的上中下游來看，從磊晶、晶粒製造到ＩＣ驅動晶片、封裝、面板再到次系統，台灣都占據全球前三大的位置，放眼全球，大概沒有一個國家，在上、中、下游這個領域，都是全球前三大，台灣真的可在新世代顯示器擁有非常好的發展機會。

新世代顯示器勢必是大勢所趨，而Mini LED就是台廠擺脫陸、韓廠的第一大利器，目前萬事俱備，只剩「蘋果拉貨」這個東風。（全文未完）

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《先探投資週刊2125期》

(中時新聞網)