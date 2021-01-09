一間不到30人、資本額1500萬元的公司，竟能牽動全台養豬產業700億元年產值！

它是隱身在宜蘭田間，成立近50年的專業種豬改良育種公司，台灣神祕的種豬大王——福昌豬場（公司登記為發昌企業）。

靠基因檢測篩好豬 台灣每3頭就有1頭出自它

「我們之於台灣種源的影響力，有到3分之1。」現年53歲的豬二代，剛以最年輕之姿，接下台灣養豬協會理事長的台灣福昌集團總經理楊杰說，每年種豬市場拍賣總量的3分之1以上，都是福昌提供的，「可以說大家在吃的豬肉，每3頭就有1頭是我們家的後代。」

由於丹麥、荷蘭、英國等種豬大國都是溫帶國家，但福昌早在1980年，就外銷種豬到亞洲市場（泰國、菲律賓、馬來西亞、韓國、香港、越南），當時香港總督還親自出席種豬展示會，是第一個能外銷種豬的亞熱帶國家，讓台灣成了亞洲種豬業龍頭國（編按：溫帶豬至熱帶地區會有病變問題，福昌育種適合東南亞熱帶氣候）。

走進福昌種豬場分子育種中心，很難想像一間豬場，竟有序列分析儀、分光光度計、聚合酶鏈鎖反應儀、電泳槽等精密儀器，可透過DNA萃取、擴增、序列分析等基因與分子標誌，增加育種的效率與準確性。

用技術力創造競爭門檻 讓種豬代代青出於藍

育種難度，在於肉質好吃外，飼料換肉率、豬隻成長速度、繁殖率等都是影響養豬業者成本的重要因子。育種的任務，就是讓多種變數達到最佳值。

2011年，福昌從中興大學技轉DNA檢測技術，自此掌握包括生長、繁殖、肉質、多產、抗病等10個豬隻關鍵基因位點，並設立分子育種中心；也是繼中研院、醫院、刑事檢察局後，引進民間企業第一台要價兩台賓士、用做基因定序的序列分析儀。

同時，又從畜產試驗所技轉冷凍精液技術，把優良與特殊的種豬精液，以零下100多度保存在種源庫，用液態氮可保存20年以上，目前已累積一萬多劑。宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳銘正解釋，「萬一有什麼大疾病，將來可以用冷凍精液復育。」

福昌，就像台積電之於半導體一樣，它對台灣豬產業的競爭力有帶頭的作用。一般來說，一頭種豬可影響近3000頭肉豬，只要培育出日增重更快、飼料效率更高等的高品質種豬，就能透過降低成本、增加獲利，提高養豬產業的競爭力。

持續研發站穩領先地位 基因位點增至六萬個

「想要維持領先地位，就要投入研發。」楊杰堅定地說。他最新計畫，是與華碩雲端、農業基因體應用服務公司基育生技展開強強聯手，要把現行育種的十個基因位點，擴大到更精準的6萬個。如此大費周章的目的，無非是為了精準服務，將來可依據客戶需要的肉質、成長速度等需求，盡量做到種豬客製化。

基育生技董事長游卓遠解釋，過去只做10個基因選拔已是極限，如果要更精準選育出想要的品系，就需要擴展基因數，而6萬個基因位點，則是綜合考慮檢測費用與精準度的最適性價比數字。

但外界仍不免好奇，考量基因選育費用與實際可進步的效益，真的有必要把現行的10個基因位點，擴大到六萬個位點嗎？

對此，游卓遠引用阿姆斯壯被問到為什麼登陸月球的經典語錄：「我改變了我的制高點，就能改變我的視野。」他與楊杰都相信，經年累積下來的基因資訊，「就算只進步一點點，效果都會放大到整個後代族群與品系表現，也能改變選育的視野。」

深入解析一口豬肉背後的700億升級戰 詳見第1255期《今周刊》。

《今周刊》第1255期

(中時新聞網)