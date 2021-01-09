愛情是可遇不可求的，而當愛情來臨前，我們最需要做的事情準備好自己，調整好心態，積極、陽光、精緻的過好每一天，桃花自然會在你最美的時候盛開。迎接2021年，你還在為了脫單而苦惱嗎？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享2021年十二星座最佳脫單月份，參照這份時間指南，有助於成功脫單！

▍白羊座

最佳脫單月份：5月、9月

這兩個月份戀愛機會將會增多，魅力也會顯現，只要你稍微放電，對異性來說就非常有吸引力。

▍金牛座

最佳脫單月份：11月、12月

今年金牛的愛情運勢總是起起伏伏，但好在年尾的時候終於迎來了桃花盛開的時節，記得多展現自己最好的一面，這樣更容易抓住愛情。

▍雙子座

最佳脫單月份：2月、10月

之前你總是因為各種原因與桃花擦肩而過，甚至會親手斬斷了自己的桃花，若想要成功開展一段新感情，可把握這兩個時期，戀愛成功率會更大。

▍巨蟹座

最佳脫單月份：3月、10月

2021年的你看似有不少邂逅、交往的機會，但很多都是有始無終。所以不妨在這兩個月多努力，至於尋愛的重點可以多放在身邊熟悉的異性身上。

▍獅子座

最佳脫單月份：8月、10月

上半年桃花運勢多波折，即便有心儀的對象，也往往是擦肩而過的緣分。8月、10月容易讓你體會到心動的感覺，想要戀愛的你要把握這兩個月份。

▍處女座

最佳脫單月份：3月、12月

在這兩個月裡，你的桃花運會暴漲，異性桃花將不請自來。而且還會有機會感受到怦然心動的感覺，亦或是收穫到愛情從天而降的喜悅。

▍天秤座

最佳脫單月份：4月、9月

在這段時間裡，你接觸到異性的機會將明顯增多，發展一段戀情的成功率自然也會比以往高。有時間記得多出去走走，多製造機會。

▍天蠍座

最佳脫單月份：3月、8月

單身的你在這兩個月，可以感受到桃花增多，在異性面前有展現魅力的機會，與他人互動易擦出愛的火花。

▍射手座

最佳脫單月份：7月、9月

2021年的桃花情緣主要會集中在這兩個月，可以在個人的穿著或者妝容上下功夫，更易吸引到異性的目光。不過一定不可心急，否則會被爛桃花反咬一口。

▍摩羯座

最佳脫單月份：6月、12月

年中和年尾的時候，你的桃花運會有亮眼的表現，桃花朵朵開，認識新朋友的機會很多，建議你在這段時間多參加聚會，脫單機率很大。

▍水瓶座

最佳脫單月份：7月、8月

這段時間桃花出現的次數增多，你會收到不少邀約，容易遇到心儀的對象。有曖昧對象的你，則會發現彼此之間的心意會更加明朗，只要勇敢一點就能脫單成功。

▍雙魚座

最佳脫單月份：4月、5月

這兩個月桃花運很旺，會有不少與他人結緣的機會，身邊的異性會被你的氣質吸引，想要脫單可多留意身邊的人哦！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)