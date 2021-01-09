川普粉絲6日闖進美國國會大廈，和執法人員爆發激烈衝突。（圖／美聯社）

美國國會大廈6日遭大批川普支持者闖入，引發國際關注。對此，國民黨立委吳斯懷直指，「川普最後這步棋下錯子了」，不僅毀了自己，也差點拖垮美國的民主制度，也指出美國在此次暴亂中還能穩住民主陣腳的4個關鍵因素，值得台灣深思。

吳斯懷8日在臉書指出，美國國會暴動事件，凸顯民主與民粹只有一線之隔，也再次印證挑動民粹很容易，但要掌控民粹幾乎不可能，且「川普最後這步棋下錯子了，毀了自己也差一點拖垮美國的民主制度」。

美國一向自認為是民主、法治、自由的山巔，吳斯懷說，大選前後的川普亂象，已把美國撕裂成好幾塊，所幸美國民主根基還在，雖最後關頭穩住陣腳，但受傷很重，需要時間復原，短時間內拜登必然以安定國內（疫情、經濟、種族、弭平選舉後遺症）、美中貿易談判、重返國際組織為主，美台關係絕非優先政策。

國會暴動受傷最嚴重的不止是美國的選舉制度，也讓美國民主形象一落千丈！吳斯懷指出，拜登今後要在國際上推廣人權外交，無論公信力和話語權都已被削弱了。

國民黨立委吳斯懷從美國國會暴動，論民主法治，點出台灣不足與缺失。（本報資料照）

從川普亂象到國會暴動，美國卻還能穩住陣腳，吳斯懷也觀察到幾個關鍵因素，值得台灣政府及民眾做對比深思。第一，美國媒體自主性夠強，能堅持第四權立場，擋得住政治壓力，依民主法治原則監督執政者；第二，美國政治人物多數服膺，國家利益優先政黨利益，重要時刻大多會做出正確抉擇；第三，美國軍方立場堅定，捍衛憲法，效忠國家，不為政黨或個人服務，確保軍隊國家化；第四，不屈服權威的社群平台。

上述4項重要因素，吳斯懷認為台灣都欠缺或不足，他指出，媒體已被民進黨收編或被迫噤聲，台灣言論自由已經死亡，且民進黨網軍遍及所有公私部門，而政治人物個人利益大於黨意，政黨利益超越國家利益。

至於國軍，吳斯懷說，高階將領應堅守軍隊國家化立場，不屈從於執政黨的政治立場，根據專業提出最適合的國防政策及建軍規畫，確保國家安全，而不是執政黨聽美國的話，叫國軍買什麼就買、想造什麼機艦就造。

從美國國會暴動 ... 由立法委員 吳斯懷發佈於 2021年1月8日 星期五

(中時新聞網)