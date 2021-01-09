曾獲環球小姐中國區冠軍的大陸女星張萌，近年演藝事業順遂，憑著參與電視劇《安家》以及綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣再攀高峰。然而她近日出席精品盛典紅毯活動卻發生意外事故，上衣肩帶突然「ㄆ一ㄚ」一聲當眾斷開，讓她爆乳好身材差點被看光光。

39歲張萌與上海耀客傳媒創始人兼總經理呂超結婚6年，育有1女。她近日受邀出席紅毯活動，一襲平口上衣搭配黑紗裙的性感打扮，完美襯托出她凹凸有致的火辣好身材，讓她一出場隨即成為眾人矚目焦點。

張萌肩帶突然斷開，差點上演走光意外。(取自微博)

張萌當天紅毯打扮性感奪目，上衣只靠一邊肩帶支撐。(取自張萌微博)

只是正當張萌敬業擺出各種pose，讓現場媒體拍照時，意外發生了！肩帶突然「啪」的一聲斷開，驚險場面不僅讓全場看傻，也讓張萌嚇了一跳，趕緊轉身整理衣服又捂胸，接著又表情淡定地繼續拍照工作。

張萌急忙遮胸，表情略顯尷尬。(取自網易娛樂)

而張萌差點走光的畫面曝光，也引發大批網友熱議，「哈哈哈哈哈把強顏歡笑表現的淋漓盡致」、「明星一上台繩子就會斷，是巧合還是故意」、「衣服真懂事，斷的正是時候」、「這應變能力好強」、「衣服演技一百分」。

(中時新聞網)