通靈大師江嘉葉。

每個人都會有不同慾望，不說你不知道，其實慾望跟姓名還有不小關係！研究姓名學超過30年的知名命理師「通靈大師」江嘉葉，就依陰陽五行將人格（姓氏之數加上名字第一個字的筆劃數總和即為人格數）分為10類，並分為上、中、下三篇，解析不同類型男人的慾望密碼。

人格陰土的男人：「性」趣不大

人格屬陰的人，表面上都是比較柔順的，但是陰土的男人內心還是十分堅定，有自己的主張，雖然不盡他意，他為了顧全大局，不會直接吐槽或嗆聲，但做任何事，他都會經過周全計畫，是非常未雨綢繆型的人；和他相處時不用刻意撒嬌，只要互相尊重就好；在性愛上，他是屬於害羞型的，不會主動提出要求，要培養他的「性」趣，一定要按部就班慢慢來，不要一下子就提出奇怪的想法，會嚇到他。

人格數字怎麼算？

依照人格筆劃的尾數來判陰陽五行。

人格陽火的男人：「性」格開放

陽火就是太陽，有這種人格特質的人就跟太陽一樣，熱情如火，熱心、喜歡照顧人，但他脾氣較急躁也很自我中心，體貼度較不夠，所以和他相處要順從他一些，可以和他講道理但不能罵他，用天真孩子氣的撒嬌方式對他，他會很受教；他的性慾很強，也很能享受性愛，喜歡嘗試不同方式的性愛，如果妳也能大膽敞開心房，和他一起遊戲，兩人感情一定會如膠似漆，濃情密意甜得化不開。

人格陰火的男人：「感覺」很重要

這類男人很溫暖貼心，會處處在妳身旁照顧妳，並在妳需要的時候適時伸出援手。他很貼心也很注重「感覺」，但他是屬於那種不太會說出自己感覺的人，也不會主動對妳提出要求；在性愛上，他是個很浪漫的情人，他很體貼妳，願意讓妳充分享受性愛。不過正因為他很重視「感覺」，所以妳一定要主動關心他，不論是平常的情緒，或是性愛的感覺，這樣兩人才能長長久久，否則他是個會把他的不滿意一點一滴放在心裡，一直到了他不想再付出的時候，可能會出乎妳意料之外的難以挽回。

(中時新聞網)