海軍高山武裝操練 雪地極凍戰訓畫面曝光（中華民國海軍提供）

海軍高山武裝操練 雪地極凍戰訓畫面曝光（中華民國海軍提供）

強烈寒流席捲全台，高海拔山區8日一早紛紛降下瑞雪。海軍海洋監偵指揮部雷達站也有明顯降雪。海軍官兵在極凍雪地持槍操練的畫面曝光，讓網友直呼「辛苦了」！

中華民國海軍官方臉書粉專8日PO文，發布3張海軍官兵持槍在雪地操練的照片。文中表示，強烈寒流來襲，海軍高山站臺下起了雪，官兵們無懼寒冷，實施營安演練，堅持守護國家安全。並強調「這是我們的職責、也是我們的使命」。

網友看到罕見的雪地戰訓畫面，紛紛留言蓋樓用力給讚，「海軍健兒辛苦了」、「光看就冷到起雞皮疙瘩」、「戰力強」、「辛苦了，要做好保暖喔！」、「謝謝英勇國軍保衛我們！」、「陸戰隊迷彩在雪地好帥啊」、「豎起大拇指」、「海軍怎麼會在山上？？」。

根據海軍官網介紹，海軍海洋監偵指揮部前身是1965年成軍的「陸軍雷達作業隊」。歷經多次改組，於2004年，整編為「海軍海洋監偵指揮部」，下轄5個中隊、4個遠程雷達站、11個中程雷達站及4個近程雷達站。

(中時新聞網)