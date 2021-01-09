寒流來襲，全台變凍番薯，不少民眾不願出門覓食改叫外送，一名男網友也因此改訂外送，女老闆卻說擔心外送員太冷「今天不送了」，氣得他嗆「以後不訂你們家」，未料老闆淡定回5字，讓男網友崩潰，事後女老闆將對話紀錄PO到臉書，獲得網友一面倒力挺。

便當店女老闆在臉書《爆廢公社二館》發文，她PO出對話紀錄，表示一名男客人要叫外送，但她覺得天氣實在太冷，怕外送小姐受寒，直接拒絕男客人的點單，「今天就不外送了」。

男客人聽到後相當不滿，威脅原PO「那我以後都不跟你們訂了」，但原PO不以為意，只淡淡回「喔好 謝謝哦」，接著就掛掉電話。

網友看到後一面倒力挺店家：「有這種老闆真好」、「以後少一個奧客來鬧了」、「我用新台幣力挺你們」、「回的好啊，這種奧客少一個是一個」、「就跟那天颱風天叫外送的一樣可惡」、「自私到極點的客人」。

(中時新聞網)