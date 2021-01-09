According to a league source, Robert Williams was the lone Celtics player to test positive for COVID-19 and has been asymptomatic. Tristan Thompson and Grant Williams are out for contact tracing. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 8, 2021

又有一名NBA球員新冠檢測呈現陽性了！《波士頓環球報》記者辛梅斯貝克9日凌晨爆料，塞爾提克23歲替補中鋒羅伯特威廉斯確定新冠檢測呈現陽性，且屬無症狀感染，卻造成崔斯坦湯普生、葛蘭特威廉斯兩名隊友必須進入7天隔離期。

2018年選秀第27順位被塞爾提克挑上的羅伯特威廉斯，本季打了8場例行賽，場均6.8分、6.4籃板，是塞爾提克內線重要輪替球員之一，如今隨著他的新冠檢測呈現陽性，除了必須接受隔離治療，何時可以歸隊要等檢測呈現陰性才行。

不過羅伯特威廉斯這次也連累到了塞爾提克隊友，包含先發大前鋒崔斯坦湯普生與替補前鋒葛蘭特威廉斯，因為兩人曾跟羅伯特威廉斯在一起，隨即觸發追蹤機制，儘管兩人並未驗出陽性反應，根據聯盟相關規定，卻必須隔離至少7天。

如此一來，9日將於自家主場遭遇巫師的塞爾提克，勢必少了崔斯坦湯普生、羅伯特威廉斯與葛蘭特威廉斯3名內線長人，禁區等於只剩蒂斯獨挑大樑，看來塞爾提克總教練史蒂文斯勢必啟用226公分長人佛爾，就算佛爾本季只打了6分鐘。

(中時 )