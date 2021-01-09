寒流發威，全台極凍，造成不少人猝死。一名人妻追劇追到一半，發現丈夫的打鼾聲突然消失，她搖了2下後發現丈夫完全沒反應，驚覺大事不妙，趕緊送急診急救，診斷結果讓她崩潰不已。

正妹護理師林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》分享近期自己碰到的案例。她表示，這名妻子追劇到一半時，發現過於安靜，一旁就寢的丈夫鼾聲突然消失，妻子察覺異狀後，上前搖了2下：「欸死鬼，死鬼！」，豈料丈夫全無反應，嚇得妻子趕緊打電話叫救護車送急診，結果診斷出急性心肌梗塞，2條心臟血管全塞，緊急插管，忙得護理師人仰馬翻。

妻子表示，丈夫已經戒菸30年，偶爾會小喝高粱，患有高血壓，平常打呼聲有如超跑引擎般可怕，但都覺得自己沒事，所以停止服用降血壓藥。

經過急救後，丈夫幸運撿回一命，住院兩周後轉入普通病房，他回憶，實在很感謝太太有晚間追劇習慣，否則若2人一起入睡，自己早已不再人世。

林婷提醒最近寒流來襲，很多隱形殺手會出現，尤其是有高血壓、心臟病史的人務必按時服藥，不要平常都沒事就自行停止服藥。

入冬後第二波寒流來襲，由於夾帶大量水氣，造成體感溫度極低，截至8日為止，短短24小時內就有63人猝死。事實上天氣溫度驟降造成猝死案例時有所聞，原因在於天氣變冷引起血管收縮、血壓上升，間接引發心房顫動，造成心肌梗塞、中風，進而導致猝死。

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最近真的冷到fa do..... 病人也多到護理師頭皮 fa ma....... 注意保暖，關心家中已及身旁人的健康 前幾天接了一個病患 太太說... 由林婷一下吧 icu護理師發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)