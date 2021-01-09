儘管鋼鐵川粉強闖國會大廈，已順利落幕，但後續影響正逐漸發酵。美總統川普8日在推特上正式宣布，將不參加1月20號的拜登就職典禮。與此同時，逾60名民主黨議員聯名致函裴洛西，要求重新召開集會以討論對川普第2次彈劾之可能性。另一方面，國會眾議院院長裴洛西下令，國會大廈懸掛的國旗降半旗，以紀念警員西肯尼克(Brian Sicknick)在川粉闖入國會中殉職。

川普在推特中證實，「給那些提問的人，我不會參加1月20日的就職典禮」。川普7日才承認敗選，不會有第2任任期，也未向當選人拜登表示恭賀；不過，他首度承諾權力交接正進行中。「新政府將於1月20日就職」，「我現在的重點將是確保政權平穩、有秩序且無縫地交接」。有線電視新聞網(CNN)引述白宮顧問說法，提到川普會態度軟化完全是因為其可能遭到彈劾。

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

事實上，為讓川普在拜登20日就職前就被「踢出」白宮，包括菲力普斯、舒茲(Debbie Wasserman Schultz) 與馬里諾夫斯基等逾60名民主黨議員，聯名致函裴洛西，要求召開會議以發動對川普的第2次彈劾。信中寫道，「我們謹以敬意，要求眾議院立即重新召開會議，以回應1月6日民主遭到侵犯的事件」。

信中還提到，「屆時，我們可討論要彈劾川普煽動暴民對國會發動暴力攻擊，還是依據《憲法第25修正案》來衡量川普是否適合履行其權力與職責」。

對川普來說不幸的是，CNN指出共和黨部分人士也考慮支持對川普的第2次彈劾。甚至，部分共和黨成員坦承，如果彈劾條款合理，將考慮投票支持。

眾議院助理議長克拉克8日表示，民主黨籍眾議員下週就會啟動彈劾川普的程序。「必須拔除川普職位。我們會運用所有的一切工具來使此事成真，進而保護我們的民主」。其強調，若彭斯不願按《憲法第25修正案》免職川普，「我們就展開彈劾程序」。

Speaker Pelosi has ordered the flags at the U.S. Capitol to be flown at half-staff due to the death of Capitol Police Officer Brian Sicknick. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 8, 2021

此外，裴洛西辦公室副主任(Drew Hammill)在推特上表示，西肯尼克因公殉職。其在與暴動者肢體衝突的過程中負傷，並於返回辦公室時不支倒下。隨後西肯尼克被送往當地醫院，最後因傷勢過重而死。為紀念其殉職，國會大廈以降半旗表達敬意。

(中時新聞網)