英國今天新增1325人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是去年疫情爆發以來最高紀錄。倫敦市長沙迪克汗表示，倫敦疫情「失控」，他已宣告「重大事件」。

英國今天新增1325人在確診28天內病故，是疫情爆發以來最高紀錄，也是英國連續第3天病故人數突破千人，累計病故人數7萬9833人。新增確診人數為6萬8053 人。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭公共衛生署（PHE）主任魏非爾（William Welfare）表示：「每條生命的逝去都是悲劇，但遺憾的是，直到我們阻止疫情傳播之前，病故人數將會持續攀升。目前約1/3感染者沒有症狀，他們可能會在不知情的狀況下傳播病毒。」

新型變種病毒在全英國各處現蹤，但倫敦疫情最為嚴重。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）今天下午表示疫情已經「失控」，他宣告倫敦處於重大事件狀態。

重大事件狀態代表一個地區的緊急服務和醫療體系無法保持平時水準，必須採用特別處置。倫敦過去只在2016年克羅伊登電車出軌翻車案、2017年格蘭菲塔（Grenfell Tower）大火、倫敦橋恐攻事件，以及西敏寺恐攻事件時宣告過重大事件。

「每日郵報」報導，沙迪克汗表示，倫敦的900萬人口當中，有超過1％在上週確診，預料目前倫敦每30人就有一人染疫，在最嚴重的行政區，這個比例甚至提高到每20人就有一人染疫。

在住院數據方面，今年1月的第一週住院人數上升約1/4，倫敦有超過7000張病床目前正在治療COVID病患，比起去年春天疫情最嚴重時還要增加35％。

沙迪克汗表示，在過去3天，倫敦的國民保健署（NHS，英國公立醫療系統）醫院內就有477人死於COVID。

沙迪克汗致函英國首相強生（Boris Johnson），要求所有教堂等所有禮拜場所應該關閉，民眾一出門就應該戴上口罩，包括在超市排隊或任何人潮聚集處。他也要求政府提供必須隔離、無法工作的倫敦民眾更多財務支援，並要求政府公開每日接種疫苗數據。

不過根據政府數據，倫敦的感染人數正在下降，由於去年耶誕節前實施嚴格的第4級疫情警報限制，第2波疫情的高峰期應該已經過去。根據國家統計局數據，倫敦的疫情從去年12月29日開始緩和，不過由於疾病的特性，必須等上一段時間才會反映在入院及病故人數上。（編輯：徐睿承）1100109

(中央社)