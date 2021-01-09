《路透社》8日報導，雖然美國與伊朗近來關係異常緊繃，但伊朗革命衛隊8日仍在伊朗官媒上，大張旗鼓地曝光從未公開的波灣地下飛彈基地，以展現實力來向美國嗆聲。

伊朗革命衛隊指揮官沙拉米(Hossein Salami)在媒體上表示，革命衛隊擁有數座存放海軍戰略飛彈的基地，這是其中1座基地。其中存放的飛彈射程達數百公里，具備精確打擊能力與巨大破壞力，還可克服敵人電子作戰裝備。

伊朗大方露出「私藏貨」。(圖/路透社)

沙拉米強調，像這種容納海軍戰略飛彈的基地，伊朗有好幾座。事實上，《路透社》指出，早在2020年，伊朗革命衛隊就證實該國在波斯灣沿岸興建地下「飛彈據點」，並警告「這將成為伊朗敵人的夢魘」

近年來，伊朗革命衛隊在波灣地區與美軍時有摩擦。伊朗軍方總是為美軍所指控，在美方軍艦通過荷莫茲海峽時，派出快艇並以「不專業的行動」騷擾美國軍艦。

伊朗強調像這種基地有好幾座。(圖/路透社)

然而，如今的果為昔日種下之因的收割。自2018年以來，德黑蘭和華府的關係就緊張不下。美國總統川普不但退出與伊朗、6個強權一同簽署的2015年核協議，還頻頻對伊朗發動經濟制裁，這些削弱德黑蘭的經濟能力，也限制其核計畫的發展。

隨著伊朗革命衛隊「聖城部隊」的指揮官蘇雷曼尼遭川普下令狙殺，雙方關係更是冷到不能再冷。美國先後派出B-52駕臨中東，航艦「尼米茲號」(CVN 68)巡弋波灣，目的就是在嚇阻伊朗，千萬別趁蘇雷曼尼祭日對美國與其盟友作出任何攻擊行動。

沙拉米表示存放的飛彈射程有數百公里。(圖/路透社)

當然，伊朗也不是吃素的。《太陽報》日前報導，伊朗軍事領袖揚言，要讓美國航艦變成「沉沒的潛艇」；美軍更得到消息，德黑蘭除加強戰備外，還把短程彈道飛彈移到伊拉克一帶，以瞄準美軍基地。伊朗同時加強核設施的防空能力，全力防備川普臨去前最後一擊。

這些，讓《太陽報》憂心雙方若爆發軍事衝突，不但是「第三次波灣戰爭」，帶來的惡劣影響更恐是幾代人都要承擔。

(中時新聞網)