美國公布12月就業數據欠佳，市場預期將祭出新方案振興經濟，美股今天收紅，3大指數創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲56.84點，或0.18%，收在31097.97點；標準普爾500指數上漲20.89點，或0.55%，收在3824.68點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲134.498點，或1.03%，收在13201.977點。（譯者：徐睿承）1100109

(中央社)