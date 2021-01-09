預期美國大規模刺激經濟 美股再創新高 10:182021/01/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國公布12月就業數據欠佳，市場預期將祭出新方案振興經濟，美股今天收紅，3大指數創歷史新高。 道瓊工業指數終場上漲56.84點，或0.18%，收在31097.97點；標準普爾500指數上漲20.89點，或0.55%，收在3824.68點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲134.498點，或1.03%，收在13201.977點。（譯者：徐睿承）1100109 民主黨喬州勝出 兩投行估經濟加速好轉 產經解析－大陸投資者透過港股通 積極增持 (中央社) #指數 #上漲 #預期 #美股 #經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺櫃風暴擴大 航運股瘋漲複製去年防疫族群 09:152021/01/09 財經 里昂凍未條 上調指數高點 04:102021/01/09 財經要聞 生育率不增反降 關鍵在經濟 04:102021/01/09 生活新聞 美駐聯大使13日訪台 孫大千：民進黨勿為了舔美犧牲國人利益 09:472021/01/09 政治 美12月非農就業 意外減14萬人 04:102021/01/09 全球財經 台灣權王－凱基證券 資金浪潮不退 聚焦原物料股 04:102021/01/09 產業特刊 737 MAX墜機刑事調查 波音花25億美元與美司法部和解 04:102021/01/09 全球財經 2020出口飆史上新高 銷陸創紀錄 04:102021/01/09 財經焦點 熱門股－精星 攻電動車強勢漲停 04:102021/01/09 證券．權證 操盤心法－元月效應屢創高，留意乖離擴大 04:102021/01/09 證券．權證 權王再衝天價 台股萬六在望 04:102021/01/09 財經要聞 國際熱門新聞 動用憲法除掉川普？傳彭斯表態了 - 國際 個帳遭封殺 川普靠總統帳號喊話了 - 國際 鐵粉暴亂死傷 不管彭斯安危 川普在忙甚麼 - 政治圈 嚴重了 蓬佩奧等閣員研議 動用第25條憲法修正案拔掉川普 - 國際 一個也跑不掉！川普教唆川粉闖國會 檢察官要出手了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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