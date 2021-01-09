曾敬驊回憶為了宣傳電影《刻在你心底的名字》勤跑校園舉辦講座，學生們瘋狂追著、站在台上時被台下叫著名字、連握個手對方都會樂到露出一副不敢置信的表情，「這種事情在我的人生裡面其實很少，我幾乎沒有接觸過，我沒有當過台上的人、也沒有當過台下的人，我好像以前就是一直在做自己的事情，我的生活圈就是沒有這種嗜好。」

沒參加社團活動、學校辦演唱會之類的活動也不會去湊熱鬧，學生時代的曾敬驊都在忙什麼？讀的是電視與電影學系，跟朋友拍片、當導演、當製片、看影展、接一些短片演出，到了晚上結束工作，一群人吃著小吃，聊著劇組發生的事情、也聊起每個人心裡的故事跟想寫的劇本，重複著差不多的生活。

「我覺得在成為演員之前，我是一個滿自私的人，很多事情我都會覺得要用我的方式，因為我不是一個很想走捷徑的人，可能這件事情這樣做比較快，但我寧願繞遠路，也要用我自己的方式做到，我是一個很想單槍匹馬去打仗的人，因為我會覺得那樣我才會有收穫。可是在拍戲之後，就會不知道是從劇組的相處也好、或者是跟其他演員對戲也好，你會從裡面發現，表演這件事情、還有電影這件事情，不是一個人可以做到的，你必須有很多的溝通，然後很多的坦誠。」

「像我拍到後面，我一有想要自己努力往前衝的感覺，就會直接表達出來，可是那個效果不見得是最好的，所以就必須跟其他人溝通，可能他退一點點、我多一點點……開始知道什麼叫做同理心。另外一個就是信任感，你信任這個導演、你信任這個演員，有沒有信任感，在表演上面，我覺得都是一個非常重要的事情。」

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(中時新聞網)