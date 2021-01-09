曾敬驊骨子裡就是個很衝的人，以前對自己的要求高、高到常常做不到，現在標準也沒多低，但已經學會不要用盡全力，知道哪個時候該要放鬆休息了。高中時期曾敬驊寒假在菜市場工作，凌晨二點就得起床、一路忙到中午十二點，年輕人不知道什麼是早睡早起，搞得自己一天只能睡四小時，天天這樣撐著卻不覺得累。現在為了拍戲，偶爾也會半夜上工、睡眠不足，開始回想當年那個肝沒爆掉的自己。

「你有時候（想）得到別人的稱讚，或者覺得自己是一個乖小孩、認為你是一個很有能力的人，或者是你那時候還小，（但）已經是一個出社會的人，所以覺得應該可以賺錢養家、開始存錢了，我那時候很拚命地想做這件事情，因為我想跟我爸媽說：『我可以養活我自己，其實你們可以不用擔心我。』然後我會覺得自己很厲害，那個當下有這種想法。」

強大自己的內在，或許就是個逼出極限的方法，現在曾敬驊拍戲時會告訴自己：「我就是一個很會表演的人、我現在就是一個大明星、我就是一個之後一定會受到很多關注的人。」不是自大驕傲，反而像是灌注能量在自己體內，心裡狀態穩固了，不只帶動自己的情緒，也讓曾敬驊跟工作人員產生連結，面對人都是開心的、都想跟對方聊天講話，很積極、很有動力、很燃燒自己的腎上腺素，一切都變得「想做」、做得理所當然，這種正面也投射到他的演出，扛起的責任感更大。

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(中時新聞網)