「當你看到生活上面，有一些事情本來不應該這樣發生，如果我是有權力的人，我絕對不會這樣做，所以與其說你多做，不如說你想這樣做。我只是想證明給我自己看，在那個狀態裡面、在我成為那個角色的話，我想要改變什麼事情，應該對我來說，只是覺得有些事情，真的不應該發生，或是有些人不應該受到那樣的待遇而已。」

從曾敬驊拍的電影《返校》、《刻在你心底的名字》，以及電視劇《做工的人》等作品來看，確實能對他這些想法產生共鳴，但回頭一想，曾敬驊其實才剛過二十三歲生日，他坦白：「之前都沒有在過（生日）。」現在成了社會新鮮人，除了拍戲，平時曾敬驊就是早起去外面走走、到傳統早餐店吃早餐、還有慢跑跟游泳，前陣子還開始學吹奏小號。

「我覺得放鬆的時候拿個樂器來吹好像還不錯，藉由音樂上面，不管是唱歌、還是吹樂器，好像都可以得到一種新的能量，就跟你運動一樣，運動結束我自己會很亢奮，或是我對很多一開始覺得很不爽的事情，就好像看淡、比較坦然接受，好像事情也沒有那麼嚴重。我自己有時候會放空，躺在床上也不知道幹嘛、就是放空，非常療癒。」

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(中時新聞網)