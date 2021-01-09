曾敬驊透露最近對聲音滿敏感的，之後很想做電影配樂，「我不是要寫出一整首歌、一整首主題曲之類的，而是你對這個樂器聲音的感受，把它運用在整個電影需要的聲音上面，可能需要腳步聲、需用水滴聲，那我是不是可以透過一段短短的旋律，選擇一樣樂器，去讓觀眾知道這個意思。」

另一個就是寫劇本、寫故事，青春期的東西雖然自己有感觸，但江湖上出現頻率已經太多，要呈現新意太難，現在曾敬驊想寫個人物，他（或她）從20到30歲時在生活、愛情、工作上的規畫，自己邊經歷、也邊從朋友身上收集，慢慢架構出來。

一路以來（其實也才剛滿23年），曾敬驊做過的好多、想做的好多、正在做的也好多，很直白地跟曾敬驊說：「你就是一個無法放鬆的人。」他眼神飄忽：「是啊……我不會承認，也無法否認。」「你可以放過自己嗎？」「可是我從小到大都是這樣子……」人生一直在改變，不管改變會產生樂趣、還是壓力，都得承受跟吸收，很難放過自己，至少，你已經變成了更好的自己。

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(中時新聞網)