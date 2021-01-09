小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】冷戰時期中華民國 就是自由中國

美國務卿蓬佩奧宣布美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，並在聲明中指出，台灣展現出「一個自由中國」所能達成的成就，引發熱議。「自由中國」在台灣不是新名詞，冷戰時期蔣中正政府即高舉「自由中國」旗幟，對抗「共產中國」。

【2】警政人事大風吹 傳聞滿天飛

警大校長黎文明、移民署長邱豐光及六都5名警察局副局長、警械修理廠長等高階警官，將在下周退休，牽動警政高層人事異動，近日網路瘋傳各種版本的調整名單，赫見甫上任半年的台南、高雄市警察局長詹永茂、劉柏良也將「被異動」，對傳聞詹永茂8日說「有可能是真的」，劉柏良則低調表示未接獲通知，當下以做好治安為要。警政署表示，對所謂的人事異動毫無所悉，目前尚未進行人事作業。

【3】下台倒數11天 美國人不想等了 民主黨逼退川普

美國總統川普的支持者暴力衝撞國會後，輿論要求提前趕川普下台的呼聲高漲。民主黨籍眾議院議長裴洛西和參議院少數黨領袖舒默7日發表聲明，敦促副總統彭斯援引美國憲法第25修正案罷免川普，否則國會準備火速對川普發動二度彈劾。但彭斯據稱反對拉川普下台，以免讓政局再添亂。而川普是否認真在考慮特赦自己，也引發美媒議論。

【4】吳怡農將任民進黨北市黨部主委

民進黨北市黨部主委8日截止登記，原有前北市議員顏聖冠、新境界智庫副執行長吳怡農登記參選，不過，顏最後一天宣布退出，加上市議員阮昭雄也表態「成功不必在我」，讓原本「三腳督」的戰局演變成同額競選，吳怡農將成為新任主委。

【5】林依晨做人零進度打工時薪160元

林依晨8日出席車商代言活動，提到她老公林于超去年感恩節前回美國忙事業，夫妻倆要到農曆年才見面，計畫到台南和新竹走走，不忘玩起諧音哏「再久都沒有丞琳久（陳零九）」。結婚6年多，肚皮一直沒動靜，她說有科學根據的方法都試過，好孕棉、助孕金鏟家裡也一堆，「一切順其自然，希望大家幫忙集氣。」

(中時新聞網)