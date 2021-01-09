據路透社報導，為了避免美國總統川普進一步煽動暴力，社群媒體公司推特在宣布封鎖川普個人帳號12小時候，8日決定永久停權。另外，涉入「通俄門」、力挺川普的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn），以及挺川名律師林伍德（Lin Wood）與鮑爾（Sidney Powell），其推特帳戶也永久停權。

為了避免美國總統川普進一步煽動暴力，社群媒體公司推特8日決定將川普帳號永久停權。

美媒《NBC》指出，推特官方帳號表示，在檢視近期川普推文內容後，為了避免進一步煽動暴力，決定將其帳號永久停權。針對川普鼓吹川粉闖進美國國會，推特早在6日首次封鎖川普帳號12小時，除了刪除3則違規貼文，並警告再違規就永久刪除帳號，而臉書與旗下的Instagram隨後也加入推特，封鎖川普帳號直至總統交接。

但即使祭出暫時停權的措施，推特仍受到極大公眾壓力，內部上百名員工也連署致信執行長杜錫（Jack Dorsey），呼籲封鎖川普推特帳號，避免成為煽動暴力的平台。

在停權川普帳號後，推特在其官方部落格表示，「本周發生如此駭人聽聞的事件後，我們早已表明超出推特規則的違規行為，將導致我們可能實施永久停權等措施」，「我們公共利益政策的架構是，要讓公眾直接聽得到民選官員以及世界領袖的意見，以及建立在民眾有權開啟帳號之上的」，「然而，我們過去幾年也早已表明，川普的帳號也不能違規，也不可利用推特煽動暴力」。

這也是本周推特第二次對川普帳號出手，先前推特已移除3則「大選遭竊」的陰謀論影片，除了封鎖帳號12小時之外，並警告再違規就永久移除帳號。不過川普總統的官方帳號「@POTUS」仍可正常運作。

另外，在宣布永久停權川普帳號不久前，推特也於8日宣布將佛林、林伍德以及鮑爾等在陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）社群活躍份子的帳號永久停權。

(中時新聞網)