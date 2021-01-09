元旦連假期間爆發「毛長齊之亂」的台中富王鴨肉店，傳出小老闆將於今天（閉店第7天）出面召開道歉記者會，家族友人透露，「道歉內容絕對誠意十足」，盼連日風波告一段落。

該鴨肉店位在台中市北屯區，原Google評價高達4.8。2日當天中午，王姓小老闆不滿女外送員質疑店家拖單，嗆「沒被人打過是不是」、「妳毛長齊再來說話啦」，被外送員上網公開影片後引發網友眾怒。

鴨肉店不僅瞬間遭負評洗板，也不斷被人檢舉違建、路霸，3日起暫停營業至今，甚至一度傳出有意結束營業。這幾天更冒出至少6個疑似反串的臉書粉專，持續發文反擊網友，煞有其事地維持聲量不墜。

不過，這些粉專在王姓小老闆發出不排除提告的聲明後，已逾24小時未發文，被網友虧「假粉專，再嘴秋啊」。

由於生意被抵制到完全停擺，鴨肉店更面臨創業以來最大危機，當事人也挨外送員告，幾經考慮後，傳出王男將於9日上午10點，在自家店門口召開記者會，公開道歉，盼連日來的風波，可以就此平息。

(中時新聞網)