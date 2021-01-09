圖為川普支持者發起暴亂衝進國會山莊。（圖／路透）

美國總統川普的支持者衝進國會山莊，與警爆發流血衝突，美各界紛紛批評鼓吹川粉暴行的川普，讓美國民主淪為笑柄。資深媒體人陳揮文昨(9日)在廣播節目中說，川普都不顧川粉安危，那他會顧台灣人嗎？連鐵粉安危都不管，「所以不要對美國有幻想！」

川粉攻入美國國會，引發各方痛批，川普後來發出一段影片，先譴責6日的國會暴動，接著說他和所有的美國人一樣，也感到十分憤怒，並呼籲民眾冷靜，更首度親口強調，一定會和平轉移政權。據CNBC新聞網7日報導，川普首度說，「我的重心現在轉移到確保順利，有序，並無縫接軌地轉移政權。」

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，川普不顧川粉安危，他會顧台灣人嗎？怎麼還有媒體幫川普講話，他連鐵粉安危都不管，所以不要對美國有幻想、誤判，美國一定是維護美國利益，川普則是維護個人利益。

不僅如此，陳揮文進一步談到，除了這次川粉衝進去國會山莊，對比過去綠媒跟美媒怎麼聲援香港民主派等事件，就可看出雙標的不只總統蔡英文、民進黨，美國也是一樣。

(中時新聞網)