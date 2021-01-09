臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Dawn Knight Craft）將訪問台灣。但在同篇聲明中，蓬佩奧也直指，台灣展現出「一個享有自由的中國」所能達成的成就，此言形同肯定了「一中」，也打臉了民進黨強打的「抗中保台」，引發網路強烈關注，面對總統蔡英文與綠營社群的「一片安靜」，網友不客氣大酸：民進黨變孬了。

「自由中國」其實就是中華民國的代名詞，也是「一個中國各自表述」象徵。資料顯示，國民政府遷台後由行政院創辦的首份英文期刊就是《自由中國評論月刊》（Free China Review），代表面向國際的官方喉舌。2000年因應民進黨意識形態需求，首度更名《台北評論》（Taipei Review），2003年易名《台灣評論》（Taiwan Review）至今。

本報今日評論也直言：「『自由中國』其實就是中華民國的代名詞，也是『一個中國各自表述』象徵，可民進黨卻容不下任何冠以中國之名。試想，如果今天是國民黨提出這詞彙，綠營還不撿到槍狂轟濫炸一番？怎麼換成蓬佩奧講出來，就靜默不語？蔡政府應向美國提抗議，否則就是台灣意識退縮，對不起台獨支持者。」

而蓬佩奧的「說法」，確實已讓總統蔡英文的態度成各界關注焦點。由媒體人朱凱翔創立的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，就諷刺道：「喂不是嘛，蔡總統消失一天了，到底要撐誰？網軍還在待命啊！」認為美國戳到民進黨痛處，民進黨處境尷尬又兩難，卻礙於對方是「美國爸爸」而遲遲不敢發聲，與平日張牙舞抓形象成極大反差。

網友也熱議、紛紛留言表示：「民進黨你最少也得說句話，到底是要譴責對川粉開槍的警察，還是要挺攻入國會的暴民？怎麼變孬了」、「民進黨突然變啞巴了！」「不敢得罪川神 只好禁音裝死中」、「狗怎麼敢，怎麼能對主人狂吠呢？」「綠粉專好安靜，真棒」、「呼叫蔡總統！」「文青稿還沒有人替她寫好」、「我記得當時香港警察被罵超凶，現在怎麼都沒有人譴責美國警察？」

(中時新聞網)