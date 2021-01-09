大陸湖南省長沙市寧鄉市金洲鎮一間廢舊電池處理廠，7日晚間發生爆炸起火，遠方可見驚人的巨大蘑菇雲，此起事件導致1人死亡、20人受傷。而從事發時的畫面可見，火勢相當猛烈，在數公里外都清晰可見。

據《東網》報導，湖南邦普循環科技有限公司舊廠房7日晚間6時12分左右，突發燃爆事故，6人傷勢較重，其餘14人則輕微受傷，均已送院救治，暫無生命危險。事發後，相關單位皆趕赴現場指揮救援，並處理相關善後工作。

報導指出，該公司成立於2008年，是目前大陸最大的廢舊鋰電池回收和高端電池材料生產的公司。爆炸事件發生後，當地生態環境部門表示，經監測，顯示事故廠區周邊空氣質量正常。

關於這起事件，受傷人員已經全數被送往醫院救治，至於確切的事故發生原因，則是待相關單位進一步做調查釐清。

另外，據《聯合新聞網》報導，此公司屬於寧德時代之孫公司，而寧德時代是特斯拉汽車的主要電池供應商，是否會間接影響寧德時代對特斯拉汽車電池的供應引起關注。

(中時新聞網)