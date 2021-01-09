想要提神、抗疲勞，「維生素B群」是最熟悉的保健品，為什麼補充維生素B群可以補充體力、精神百倍？你對B群認識多少？快搞清楚你對B群是否有以下誤解。
●解開你對B群4大迷思
1.吃B群真能補體力、消疲勞？
身體缺乏均衡的營養素攝取，即使天天補充B群也無法作用。
2.疲累靠B群就搞定？
補充B群讓身體誤以為不累而繼續工作，反而傷身。
3.相同價格，劑量愈高愈好？
衛生署有訂定維生素的建議攝取量，並非愈多愈便宜就愈好。
4.晚上不可以吃B群？
服用B群是補體內的不足，任何時候吃都行。
●5種人容易缺乏B群
1.老年人：
年長者因胃部萎縮，對B12的吸收能力受限。
2.素食者：B12主要存在動物性食物中。
3.體質虛弱的病人：容易營養不良可補充B群。
4.嗜酒的人：B群可幫助酒精代謝。
5.孕婦：B群能降低孕吐、幫助胎兒神經系統完整發育。
●吃對食物就能提神、抗壓
B1：多存在於全穀類食物如糙米、燕麥、玉米等及瘦肉中。
B2：牛奶、奶蛋製品、肝臟、蛤蠣和深綠色蔬菜皆有豐富含量。
B6：瘦肉、肝臟、甘藍菜、蛋豆類、小麥胚芽、燕麥及花生等堅果類。
B12：存在於動物性食物如牛豬雞肉、蛤蠣、魚類、奶蛋及其製品。
B3（菸鹼素）：動物肝臟及瘦肉中有豐富含量，其他如奶、蛋、堅果、全麥類也有。
B9（葉酸）：主要存在深綠色蔬菜如菠菜、青花菜，橘色蔬菜如紅蘿蔔、南瓜中，肝臟、豆類、全麥及堅果類也含有葉酸。
(中時新聞網)
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