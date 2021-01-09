想要提神、抗疲勞，「維生素B群」是最熟悉的保健品，為什麼補充維生素B群可以補充體力、精神百倍？你對B群認識多少？快搞清楚你對B群是否有以下誤解。

維生素B群吃對了嗎？４大迷思快問快答。（圖/康健雜誌提供）

●解開你對B群4大迷思

1.吃B群真能補體力、消疲勞？

身體缺乏均衡的營養素攝取，即使天天補充B群也無法作用。

2.疲累靠B群就搞定？

補充B群讓身體誤以為不累而繼續工作，反而傷身。

3.相同價格，劑量愈高愈好？

衛生署有訂定維生素的建議攝取量，並非愈多愈便宜就愈好。

4.晚上不可以吃B群？

服用B群是補體內的不足，任何時候吃都行。

維生素B群吃對了嗎?5種人需要補充。(圖/康健雜誌提供)

●5種人容易缺乏B群

1.老年人：

年長者因胃部萎縮，對B12的吸收能力受限。

2.素食者：B12主要存在動物性食物中。

3.體質虛弱的病人：容易營養不良可補充B群。

4.嗜酒的人：B群可幫助酒精代謝。

5.孕婦：B群能降低孕吐、幫助胎兒神經系統完整發育。

維生素B群吃對了嗎？從食物裡也能攝取到B群。(圖/康健雜誌提供)

●吃對食物就能提神、抗壓

B1：多存在於全穀類食物如糙米、燕麥、玉米等及瘦肉中。

B2：牛奶、奶蛋製品、肝臟、蛤蠣和深綠色蔬菜皆有豐富含量。

B6：瘦肉、肝臟、甘藍菜、蛋豆類、小麥胚芽、燕麥及花生等堅果類。

B12：存在於動物性食物如牛豬雞肉、蛤蠣、魚類、奶蛋及其製品。

B3（菸鹼素）：動物肝臟及瘦肉中有豐富含量，其他如奶、蛋、堅果、全麥類也有。

B9（葉酸）：主要存在深綠色蔬菜如菠菜、青花菜，橘色蔬菜如紅蘿蔔、南瓜中，肝臟、豆類、全麥及堅果類也含有葉酸。

(中時新聞網)