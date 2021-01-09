心肌梗塞往往發生的非常突然，掌握急救的黃金時間，就可以避免病情惡化甚至憾事發生。跟著Mary一起認識心肌梗塞的保命之道。

當你發現身旁的人額頭冒冷汗，手在心臟的位置緊抓著，臉部蒼白、表情痛苦時，很有可能就是心肌梗塞發作。心肌梗塞會造成昏迷甚至窒息，必須盡全力搶在第一時間急救。

1. 先採坐姿，服用硝化甘油片

當心肌梗塞發作時，盡快將硝化甘油片放入病患舌下，然後躺下或坐下，直到疼痛感消失為止。若5分鐘後仍沒有效果，再含第2顆硝化甘油片，最多不超過3顆，並連絡救護車送至醫院急診室。

心肌梗塞會造成昏迷甚至窒息，必須盡全力搶在第一時間急救。(圖/健談提供)

2. 叫叫CAB，再進行CPR

當病患開始昏迷時，必須進行急救措施。可先利用「叫叫CAB」步驟檢查並急救，若沒有反應，就要立刻進行心肺復甦術（CPR）。急救者要搶在心跳停止4～6分鐘內做CPR、8分鐘內進行高級心臟救命術（ACLS），如此一來，救活機會較大。如果不知道該如何急救，最好先讓病人鎮定坐下來，然後儘速送醫。

叫叫CAB：

叫：確定病人意識狀態，確認有無反應。

叫：求救，自己或請旁人打119請求救援。

C：檢查脈搏（Circulation）：若無脈搏則要進行CPR。

A：打開呼吸道（Airway）：確定呼吸道是否暢通。

B：檢查呼吸（Breath）：利用3～5秒檢查檢查呼吸。

3. 儘速撥打119，送往急診室

心肌梗塞的發生常常很突然，若不知該如何處理，建議最好儘早撥打119，緊急送醫。因為救護車上備有電擊、氧氣等急救設備，且醫護人員皆受過專業訓練，急救的效果較好。

但等待救護車到達之前，若病患出現意識喪失、血壓停止，就要立即進行CPR急救。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)