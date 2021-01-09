美式足球聯盟NFL正在進行季後賽，先前他們是最堅定反抗美國總統川普(Donald Trump)的一群球員。去年退役的黑人球員華生(Benjamin Watson)對《今日美國》說：「暴動本身沒什麼，畢竟美國就是這樣建國的，令我訝異的是人們居然衝破警察防線去攻擊神聖的國會。」

「這跟在商店街打砸搶燒完全不同，國會是美國的圖騰，他們入侵了這個神聖的殿堂，大家可以輕易看出這和黑人民權的抗議遊行有天淵之別。」華生分析，川普的一些政績都被他自己的爭議言論所抵銷，並且這些言論正在挑動支持者的脫序行為，為此他必須負責。

49人隊球員薛曼(Richard Sherman)推文諷刺美國執法一向有雙重標準，「我的腦袋無法想像，黑人暴動衝進公家機關劫掠還能活著出來。」警民雙方在暴動中已經出現傷亡者，不過相較於一些黑人無端被警察打死，執法單位對這些「川粉」似乎較寬容。

NFL超過7成球員為黑人，也是與川普對立最深的職業運動聯盟，不過聯盟本身與球團老闆並不熱衷陳抗，還曾想限縮球員的抗議行動。野馬隊西蒙斯(Justin Simmons)推文嘲笑：「看來為了某人選輸而破壞公家機關，也不會比唱國歌下跪更嚴重。」

(中時新聞網)