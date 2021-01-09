台中一名27歲5寶爸，去年耶誕節因車禍無法工作，一家七口生活陷入困頓，上網開價200元出售嬰兒車籌措女兒醫藥費，消息一出，善款物資不斷湧入，引發網友、社會局關注，且至少有兩位老闆願意提供工作機會，五寶爸後來決定兼兩份差，白天到五金材料行分類廢料，晚上到汽車美容洗車廠，可是原本與汽車美容廠陳老闆約好1月1日上班，卻爽約至今都沒有去上班，經了解原因，原來是為了搬家「不知父親遺照怎麼搬」。

台中行善團團長證實，5寶爸這幾天的確忙著搬家，會盡快督促他早日上班工作。（台中行善團提供）

位在台中市太平區一家汽車美容洗車廠陳老闆，得知五寶爸處境後，霸氣表示願意提供工作機會，據悉，陳老闆開出的薪資條件，晚間7點至凌晨2點，月薪3萬，加上獎金，一個月可領4至5萬左右，但必須肯吃苦耐勞。洗車廠員工透露，5寶爸原本答應1月1日上班卻爽約，陳老闆主動致電詢問，5寶爸卻以尋找新租屋處為由，順延至5日。

5寶爸最後在大里找到一間25坪公寓，室內3房2廳，比原來住的10來坪頂樓加蓋寬敞許多，房租本來1萬2500元，但暖心房東知道5寶爸的背景後，主動降價只收6500元，還提供新家具、床鋪，要給5寶爸一家7口有個舒適溫暖的家。據「三立」報導，五寶爸這幾天靠大肚區五金材料行老闆幫忙，用貨車載運一家7口的行李到新的租屋處，因大里的公寓沒有電梯，只能一趟一趟慢慢搬運，花費不少時間。

洗車廠陳老闆曾在1月5日用LINE詢問5寶爸「今天會來嗎？」，五寶爸回答：「我在搬家，抱歉！」，陳老闆再問：「什麼時候可以？」5寶爸回答「這幾天就可以」，洗車廠老闆又問「明天？後天？大後天」，5寶爸回1月10日，還強調「我真的在搬家，放心」。陳老闆語帶無奈表示，如果他10日仍沒出現就不必來了。

五寶爸接受媒體詢問時表示，搬家要邊整理家當邊照顧小孩，非常辛苦，另一個問題是「不知該怎麼搬放在衣櫥裡的父親遺照，所以打算向道士詢問。令人不解的是，5寶爸眼前最重要的事，應該是找份收入穩定的工作，扛起一家7口生計，結果卻花費心思在「搬動遺照」，難怪會傳聞他不積極上班。台中行善團團長證實，5寶爸這幾天的確忙著搬家，會盡快督促他早日上班工作。

(中時新聞網)