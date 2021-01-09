美國駐聯合國使團7日發聲明指出，美國駐聯合國大使克拉芙特將於13至15日訪台，與台灣高層及外交界人士會面並發表演說，此次訪台，也將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。對此，國民黨立委馬文君昨(8日)在臉書指出，克拉芙特是位煤炭業的老闆娘，兼川普大金主之一。網友紛質疑，「肯定是來幫川普收保護費的」

美國駐聯合國代表團聲明提到，克拉芙特在訪問期間，「將強調美國強力支持台灣的國際空間，並遵守美國的『一中政策』與其根據的『台灣關係法』、美中三大聯合公報與對台六項保證」。

馬文君在臉書指出，克拉芙特在被川普任命出任駐加拿大大使之前，幾乎全無外交經驗，是位煤炭業的老闆娘，兼川普大金主之一，而過去剛上任駐加拿大大使時，曾接受採訪被問到是否相信氣候變遷，她竟然回答尊重「兩方的說法」。她回想去年，美國衛生部長阿札爾以「防疫」之名來台，結果卻強推萊豬，曾經是煤炭業「說客」的美國環保署長一度也要訪台之用意，不過後來被美國媒體揭露後擋下，因此她質疑如今「老闆娘」出馬，又要談些什麼？且

克拉芙特此行銜川普與蓬佩奧之命訪台，拜登政府買單嗎？

針對克拉芙特此行，網友討論也極熱烈。有人批「應該要問她代表誰來，因為她回去後啥都不是，只是一個貴婦，來幹什麼」、「又要派一個不相干的人來收租嗎」、「是要來台灣收保護費的嗎」、「就像賣萊豬一樣吧」；不過也有人認為「關你什麼事啊阿姨，我朋友來我家要給你報告為什麼？」

(中時新聞網)