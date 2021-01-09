【愛傳媒蔡詩萍專欄】看見川普的支持者，衝進國會大廈，台灣的民眾不會陌生，但美國的人民肯定嚇一跳。

川普在事發之際，發表了一份不痛不癢的聲明，要支持者go home，但仍對自己的大選敗北，不肯承認。

換句話說，他還是在玩弄兩面手法，一則不承認敗選，挾持共和黨同志，強調大選舞弊，激動支持者的情緒。另則呢，又要把責任都歸咎給激動的民眾，而非自己的操弄。

然而，自始至終，他就是這整個事件的操控者，不是嗎？我對川普的沒有好感，始自於他的民粹操弄。民粹，是對民主政治最大的傷害。

我自許對民主政治，有著深厚的信念與感情，相對的，對民主政治的對立面，威權體制，極權體制，也都很反感。無論威權或極權，都是民主政治最大的敵人。

但，來自於民主體制內，藉由民主的機制，例如，言論自由，民主選舉，而操作的民粹主義，我也戒慎恐懼的在關注它，因為，威權，極權是民主政治的外部敵人，你很容易看出它們的威脅。

可是，民粹不同，它來自於民主的內部，經由內部矛盾的激化，又透過民主機制的濫用，回過頭來，顛覆民主政治的內部基石，某種程度來看，它在民主殿堂內挖牆角，更為可怕！因為，它會讓威權，極權的體制，趁機嘲笑民主，認為是民主縱容了民粹！

而同時間呢？由於民粹當令，也會讓民主社會裡瀰漫對民主的失望，進而鼓動民粹破壞民主，或民主的支持者也反過來，寄望民主體制「以超能力」對付民粹，無論哪一種，都可能造成民主的崩潰！

川普的可惡，正在於他完全以「自戀人格」，自以為是的，在破壞美國民主制度成長，賴以長期運作的文化因素，亦即，自律與尊重。

欠缺這種自律與尊重，美國立國兩百多年來的，從北美十三州，擴大到全球第一強權的體制，不可能會這樣成熟的運作！

正因為，美國的民主，需要體制之外的文化條件，所以，它的尷尬在於，如果有一天，來了一個「痞子」，怎麼辦？

唯其是痞子，他就敢利用制度的罅隙，他就敢利用文明的客套，反轉成他要的粗魯，他要的赤裸。

川普敢威脅副手彭斯，在儀式性的認證上，推翻各州選舉人的投票結果，不就是最明顯的粗暴？至於，他的「輸不起」，他的「願賭」卻「不服輸」，不是早在他與拜登的第一次辯論時，他就直接說出來了嗎？

他打開始便「醜化」通信投票，完全不顧這制度行之多年，也送過共和黨總統進入過白宮！他更是從競選之初，便從不回應選輸以後的態度，擺明了，選輸就是「被做票」！

這都是違反民主政治，需要「文明」態度的粗暴言行，誰能做得出來？唯有民粹！對付這種粗魯的民主敵人，怎麼辦？

我說過了，我是個民主政治的信徒，我當然不會從反民主的角度，去建議解決之道。相反的，我還是相信民主可以克服這危機。不信嗎？我分析給你聽。

不懂見好就收，不懂下台靠智慧的川普，最終是要自討沒趣的。先算算，投給拜登的八千萬票，不可能支持他，對吧！

再來，大選中投給川普的選票，會全部都支持他「賴著不走」嗎？應該不致於吧！再發生衝進國會的衝突事件，又會失去多少共和黨選民的支持？不會少吧！

政治是精算的事業，這幾番折騰，共和黨再陪著川普玩下去，整個黨即便不是鐵達尼號，至少也是傷痕累累，半條命吧！

這就是我說的，民主政治還是有它的內在凝聚力，川普一系列沒證據的選舉舞弊指控，一再輸掉法院的訴訟，難道法院都是民主黨「開的」嗎？

連喬治亞州的共和黨籍州務卿都保證該州的選票毫無問題，川普的鴨霸要求，不是更加印證他自己「為求贏不擇手段」的粗暴，無恥嗎？

美國畢竟不是開開發中國家，美國也畢竟是以民主價值做訴求的世界強權，我深信它會以民主的程序，來解決川普的民粹挑戰的，只是，過程會再拖延一些。

然而，程序走完，時間拉長，川普的醜態不是被暴露得更明顯嗎？

川普這場鬧劇，我不認為會真的傷害民主，反而，迫使共和黨與他劃清界線，逼使他的支持者內部分化，而也同時促使我們，更加明白民主的可貴，因為，民主必須對付的，不僅是外在的威權，極權體制，也同時是，內部民粹的叫囂與破壞。

但，唯有讓民主生根，讓民主的各種機制，都在民主程序中自發成長，維持相對的獨立性，我們才得以在民主遭到衝擊時，看到各種民主力量起來捍衛民主！

在民主的路上，敵人很多，川普不過是小丑一個吧！

作者為知名作家

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(中時新聞網)