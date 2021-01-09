【愛傳媒陳朝平專欄】外媒報導，擬訪台的克拉夫特，梅開三度，現任老公是媒業大亨，也是共和黨大金主。

2016年選戰政治獻金川普27萬美元，川普就職大典贊助100萬美元。川普投桃報李，任命她為駐加拿大大使，此女「駐加」期間，「住家」辦公15個月，缺勤357天，與家人待在肯塔基州有7個月之久，堪稱外交界遠距上班的鼻祖。

加拿大也真可憐，美國大使遠距遙控，低聲下氣聽命美國，拘留華為公主孟晚舟！國有惡鄰如美國，外交不外交，好生為難。

萊劑美豬進襲台灣，殷鑑不遠，克拉夫特此行，慎防高價傾銷她家的劣質媒炭給台灣！用煤的國營事業負責人尤需留意，切莫重蹈當年台電董事長陳蘭皋的覆轍——為國劬勞，卻落得遭人構陷彈劾！

當然啦，以克拉夫特從事公職的前科看來，政治酬庸、曠職、開小差、官官相護、沒績效卻升官，可能還涉及公款私用、假公濟私、貪瀆舞弊⋯⋯這些，倒是可以多和民進黨交流交流！

其實，以克拉夫特遠距外交的功力，幹嘛還千里迢迢地跑來台灣？駐加，可以住家辦公，何以加拿大能，台灣不能？台灣，川普附庸也!遠距指揮即可！

唉呀！這會不會是蔡政府和龐培歐合謀，轉移萊劑美豬爭議的詭計呢？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)