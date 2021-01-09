【愛傳媒葉毓蘭專欄】1月7日，金管會公布將提高金融違法案件民眾檢舉獎金最高10倍的新聞，上個月我在立法院大聲疾呼，要求政府應該重視吹哨、揭弊制度完善，有了初步的成果。

勞動基金遊迺文組長貪汙弊案虧損達700多億發生後，我向專家請益如何防弊。先在11月29日參加財團法人向陽公益基金會的「防治弊案與揭弊者保護」論壇，關注行政機關如何能以吹哨人保護的機制，提升防弊成效。

吹哨保護的制度，應有「三保」：身分保密、人身保護、工作保障。這一次修正獎勵要點的檢舉是針對民眾，而不是真正能知道內情的政府、金融機構職員；且匿名檢舉從現行授權可以不受理，改為一律不核發獎金，在修正要點沒有足夠保密措施配套下，沒有「身分保密」如何落實吹哨揭弊政策？

對於保護吹哨揭弊者，必須要保護他們免受到霸凌歧視，也要制裁那些藉事藉端霸凌吹哨者以的人。

目前法務部報行政院的揭弊者保護法草案，只做到工作保障，尚缺乏對揭弊者積極的人身保護。

12月7日我先在財政委員會質詢金管會黃天牧主委，對監管銀行金融等機構的弊端，需要鼓勵吹哨檢舉。12月8日總質詢時，我建議請蘇貞昌院長在揭弊者保護法草案通過前，要研擬權宜的吹哨防弊措施。

7日，在本席和各界關切下，金融弊案的獎金提高5至10倍，我的問政質詢有了初步結果，除感謝金管會的積極回應外，未來我仍將加緊監督，以求吹哨揭弊政策更加周延到位。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)