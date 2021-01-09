【愛傳媒黃珊珊專欄】新年新希望，平安過年，今年希望疫情快點過去，撐到疫苗至少要半年左右！

2021到來，我們即將面對疫情越來越嚴重的農曆春節，大量回國的國人需要居家檢疫，中央指揮中心又增加回國的管制，回國的人需要住在集中檢疫所或防疫旅館，回家也要做到一人一戶，不能與家人同住，所以農曆年前的防疫旅館幾乎都被訂到滿，台北市長期以來一直不斷開設防疫旅館，觀傳局與衛生局同仁一一檢視審查開設，因為防疫旅館需要嚴格的動線管制與人員訓練，台北市已經做到工作人員零感染，雖然防疫旅館還是有發生確診案例。

台北的防疫旅館有6525間房間，從來沒有限制入住對象，已經承擔全國大半年來的防疫需求，大台北其他地區加起來都沒有台北多，但是大量的歸國人數可能讓防疫旅館爆滿，所以我們必須在限制台北市民優先（1月11日至1月28日），因為一人一戶的規定，全國各地都有一樣的問題，新北市及桃園市都各只有一千多間防疫旅館房間，我們的防疫旅館如果不限制對象，很快就沒有空間了！

這兩天外島縣市打電話來請求我們協助，現在我們會保留部分可控制的空間給外島居民，讓大家可以放心在台北先居家檢疫，避免因航空器或輪船的移動增加感染風險！

很多人以為防疫旅館要增加就可以馬上增加，其實是做不到的！第一：防疫旅館要業者自願，第二：要員工全體同意，第三：要經過完整訓練及動線與SOP管制，不是要設就可以設，就是因為怕防疫旅館供不應求，所以台北市很早就訂出另一個方案：家人出去住正常旅館，把家留給國外回來居家檢疫對象，台北市民只要有旅館收據及居家檢疫通知書就可以跟台北市政府申請7000元補助款。（正常旅館也可以增加收入）

台北市很早就布署防疫旅館，這也是減少居家檢疫者社區感染風險的最大保障，台北市的防疫旅館都做得很認真，所以至今沒有一位防疫旅館的工作人員受到感染，嚴格把關才能真正保護居家檢疫者與國人！

共體時艱，大家一起努力！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)