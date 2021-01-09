【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】曾任總統府侍衛長的海軍陸戰隊備役中將潘進隆，2021年1月8日正式在高雄靜思堂授證為慈濟志工。潘將軍有感而發表示： 「人生就是一場修行，成功不是事業，而是守住自己的一顆心，心柔順了一切就完美了、清淨了！」

慈濟基金會1月8日在高雄靜思堂舉辦歲末祝福感恩會暨慈濟志工受證典禮儀式，潘進隆經過兩年見習、培訓的嚴謹過程，正式別上「佛心師志」，在形式上除了代表他受證成為正式的慈濟志工，由證嚴法師賜予他法號「濟衍」，更深層的意義在於，受證後才是真正承擔的開始，要發揮大愛精神去做一位樂於付出的志工。

一般人對將軍的印象是高高在上非常有威嚴，但潘進隆與慈濟有深厚的緣份，他的妻子於2012年受證慈濟委員，如今他與妻子共同投入志工行列。

其實潘進隆在軍旅生涯就多次與慈濟志工互動，深刻在第一線感受到這股來自民間慈善團體的善力量，對社會影響力帶來的正能量。他指出，約1997年起，他在高雄市海陸戰情中心時，開始與慈濟有接觸，因為戰情中心涉及防災、救災、復原的工作，尤其2000年梅姬颱風，他在海軍陸戰第66旅期間投入在宜蘭蘇澳的賑災行動，是首次與慈濟直接實際合作，軍民之間從協調，到建立默契，讓他自覺成長不少。

由於雙方都有其「動員力」，潘進隆與慈濟都希望將人力發揮到最妥善的位子，去落實幫助災民最大的效益，他提出「安內」及「攘外」策略，與慈濟獲得共知、共識及共行，安內即讓慈濟志工以「室內」為主的幫忙災民清掃家園，而攘外則交由軍方整理街道等大環境的復原工作，彼此各司其職，也達到慈濟所說的「合和互協」的精神。

潘進隆說，莫拉克風災期間，他在南部擔任救災指揮官期間，對慈濟志工大量自動自發動員一批批人力來協助所感動，在那樣克難的環境裡，他印象深刻，即便僅僅吃到一塊麵包，都備感溫暖，而這塊麵包來自高雄知名烘焙點心坊製作，其創辦人也成為鼓勵他投入慈濟志工行列的關鍵人物之一，潘進隆可說循著這股溫馨的記憶氣味，現在真實踏入助人的馨香行列，也直覺因緣不可思議。

高雄氣爆期間，潘進隆也是現場的指揮官，當時軍方第一時間已經使用五權國小一樓作為前進指揮所，民間團體則是慈濟率先抵達，潘進隆二話不說，將一樓讓給慈濟，全隊移至二樓，有人不解其意，他卻笑著說：「慈濟志工多為上了年紀的中老年人，不要讓志工賑災之餘還要辛苦上下樓奔波！」經由大小災難對慈濟志工有深入的觀察，也成為他決心要投入的重要因素。

無論在訪視過程中的見苦知福，或是彎腰做環保為大地付出，甚至軍職期間，在部隊也曾有同袍弟兄罹患血液疾病，所以也跟隨慈濟造血幹細胞骨捐關懷小組，投身驗血建檔宣導活動，他相信都是美好的因緣成就現在所做之事，所以期許自己更要把握分秒不空過，「做對的事，做就對了」。

(中時新聞網)