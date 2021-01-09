NBA本季官方年度MVP排行榜9日首度公布，結果跟上季不太一樣，湖人「小皇帝」詹姆斯雖高居榜首，排在第2、第3卻分別是獨行俠後衛東契奇與快艇後衛保羅喬治，上季年度MVP「字母哥」阿提托康波僅排第6，哈登更落到第14。

根據最新公布的官方MVP排行榜前10強依序如下：詹姆斯、東契奇、保羅喬治、恩比德(七六人)、柯瑞(勇士)、阿提托康波(公鹿)、約基奇(金塊)、塔圖與沙波尼斯(並列第8)、利拉德(拓荒者)、戴文布克(太陽)，巫師後衛畢爾則在第11。

上季帶領湖人在「隔離泡泡」封王的詹姆斯，儘管邁入生涯第18季，且高齡36歲，本季目前仍拿場均24.2分、8.6籃板及7.9助攻的優異成績，但他曾在季前預告，本季想幫「一眉哥」安東尼戴維斯拿下年度MVP，如今看來有點難度。

除了哈登落到第14有點意外，更讓外界疑惑的是，籃網兩大球星竟然只有厄文排在第15，目前還處7天隔離期的杜蘭特，竟連前15強都擠不進去，原本突然遭到隔離就很不爽的杜蘭特看到這份榜單，相信將會帶給他更多的拚戰動力與想法。

(中時 )