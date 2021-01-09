出訪非洲的中國國務委員兼外長王毅，當地時間8日，在查托同坦尚尼亞總統馬古富力會見，

馬古富力重申坦中兩國老一輩領導人以誠相交，共同締造了深厚的坦中友誼。會見前，王毅與坦國外長卡布迪召開共同記者會表示，今年是2018年中非合作論壇北京峰會收官之年，取得巨大成功，成為中非友好合作的新豐碑。兩年多來：中非「八大行動」全面落實。產業促進、設施聯通、貿易便利、綠色發展、能力建設、健康衛生、人文交流、和平安全合作全面開展，整體落實率超過70％。

中國外交部網站消息稱，中非「一帶一路」合作順利推進。1100多個合作專案在疫情期間堅持運行，近10萬名中國技術和工程人員堅守崗位，統籌推進疫情防控和復工復產，為當地經濟社會發展作出重要貢獻。

王毅表示，疫情雖然帶來衝擊，但阻擋不了中非攜手前進。雙方預定今年晚些時候在塞內加爾舉辦新一屆論壇會議。中方願同非洲朋友加強溝通，立足中非合作的新形勢、新需要、新機遇，精心設計會議成果，推動中非合作提質升級。

王毅談推動中非合作提質升級的七點構想表示，中方將加強衛生合作，攜手徹底戰勝疫情，幫助非洲提升防範應對重大疾病能力，共同打造「健康非洲」。

中方將加強產能合作，推動中非專案合作向集群化、規模化、產業化、本土化升級，幫助非洲提升自主生產能力，共同打造「製造非洲」。

中方將加強區域聯通，探討中非自貿合作，幫助非洲加強內部的設施聯通、貿易暢通、資金融通，共同打造「聯通非洲」。

中方將加強農業合作，開展糧食生產、倉儲、運輸合作，幫助非洲加強糧食安全保障能力，共同打造「豐收非洲」。

中方將加強數位合作，發揮中國技術優勢，協助非洲抓住資訊革命機遇，共同打造「數位非洲」。

中方將開展環保合作，踐行可持續發展理念，幫助非洲提升應對氣候變化能力，共同打造「綠色非洲」。

中方將加強軍事安全合作，推動政治解決非洲熱點問題，幫助非洲提升維和與反恐能力，共同打造「安全非洲」。

(中時 )