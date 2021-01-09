「大陸第一小生」黃曉明和Angelababy（Baby）結婚6年，近日因黃曉明和前女友李菲兒同台，網友狂傳當年Baby是小三的不實傳聞，引來Baby暴怒反擊，卻被網友發現在聲明中刻意叫黃曉明全名或是「黃先生」，質疑兩人已經離婚。香港資深娛樂記者「香港朱皮」則發文說Baby此舉是為了留後路，免得後來被人發現離婚還叫老公，「就是赤裸裸的欺騙」。

黃曉明近日在《乘風破浪的姐姐2》和舊情人李菲兒世紀同台，網上傳聞李菲兒不畏尷尬，節目錄影時稱呼舊愛「曉明哥」，還選唱黃曉明多年暗戀對象趙薇的歌曲〈有一個姑娘〉，並脫口說出黃曉明經典語錄「我不要你覺得，我只要我覺得」，炒作意味濃厚。

傳聞《乘風破浪的姐姐2》已刪除黃曉明和李菲兒互動鏡頭。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

Baby文中表示：「我知道欲加之罪何患無辭，也知道可能是節目噱頭、他人財路。但我在這件事情上，無法用平常心面對」，暗示不願隨之起舞炒作，為此，有網友爆料，芒果台為平息爭議，已將黃曉明和李菲兒互動片段全剪，但傳言事實與否仍需等節目播出。

香港朱皮發文。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

而資深娛樂記者「香港朱皮」剖析Baby只肯叫黃曉明「黃先生」的緣由，直說：「現在楊穎叫黃曉明做黃先生，就是要留後路，不然離了婚還叫老公，就是赤裸裸的欺騙，會被外面攻擊，分分鐘要退出娛樂圈」，並指黃曉明那方也不敢叫Baby「老婆」，主因就是兩人都不想被發現說謊。

「香港朱皮」預測：「沒猜錯，十天之後的1月17日，是小海綿4歲的生日，分分鐘黃曉明跟Baby，又會世紀合體，齊齊為兒子慶祝生日，讓外面以為兩人還沒離婚，又可以熱鬧一段日子，但萬變不離宗，我敢打賭，兩人還是不敢叫對方為老公老婆」，還指兩人二度結婚機率不大，主因是黃曉明贍養費已給，Baby和家人應該不想還回。對此傳聞，黃曉明和Baby暫無回應。

(中時新聞網)