雖然因水氣不足已停止下雪，但低溫持續，太平山上仍舊是白茫茫 的銀白色世界。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

雖然因水氣不足已停止下雪，但低溫持續，太平山上仍舊是白茫茫 的銀白色世界。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

雖然因水氣不足已停止下雪，但低溫持續，太平山上仍舊是白茫茫 的銀白色世界。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

雖然因水氣不足已停止下雪，但低溫持續，太平山上仍舊是白茫茫 的銀白色世界。（羅東林管處提供／胡健森宜蘭傳真）

強烈冷氣團持續發威，宜蘭縣又陸續傳出民眾因不堪低溫導致身體不適緊急送醫的事件，根據宜蘭縣政府衛生局統計，最近的24小時共有6人因低溫導致身體不適送醫，其中有1人OHCA；而雖然水氣減少，太平山已經停止下雪，但氣溫仍低，高山積雪未融，仍有大批遊客一早就等著上山賞雪。

宜蘭縣政府衛生局表示，從8日上午8點至今（9）日上午8點，因低溫寒害因素，緊急送往責任醫院收治的病患共有6人，其中1人OHCA，是一名年齡約60歲、患有糖尿病及高血壓等病史的男性。

雖然氣溫冷到讓人直喊受不了，但仍然無法降低追雪民眾的熱情，太平山莊上午測量到零下6度的低溫，但因為水氣減少，已經停止下雪，但前一天的積雪依舊積在路邊及廣場上，一片白色的雪景仍舊十分迷人，加上今天是周休二日，凌晨開始，就有大批開車的遊客在太平山國家森林遊樂區門口排隊等候入園。

經園區工作人員檢視過上山道路，並刨除路面的結冰後，園區在上午6點40分已開放入園。

(中時 )